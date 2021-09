La morte di una persona cara è una tragedia che, in alcuni casi, si somma ad una pesante eredità lasciata dal defunto.

Infatti, non è raro imbattersi in eredi che si chiedono quali sono i debiti da pagare tra quelli lasciati dal de cuius.

Eppure, sorprenderà sapere che non tutti i debiti del defunto dovranno essere onorati. Infatti, esistono dei debiti che, secondo la legge italiana, non cadranno in successione per la loro natura personale.

Ma prima di occuparsi di questa tipologia è importante ricordare che per evitare i debiti del defunto sarà necessario rinunciare all’eredità.

Infatti, si risponderà dei debiti solamente con l’accettazione formale dell’eredità. Prima dell’accettazione i familiari sono ancora semplici “chiamati all’eredità”.

Una volta accettata l’eredità si risponderà dei debiti secondo la propria quota ereditaria.

In un precedente articolo si era spiegato cosa succede in caso di incertezza sull’eredità. Oggi, invece, si andrà a scoprire quali sono i debiti che non fanno paura.

Ma, quindi, quali sono i debiti che non si ereditano?

In questi casi di successione gli eredi non devono pagare i debiti del defunto

Sanzioni amministrative del defunto

Le multe stradali e altre tipologie di sanzioni amministrative sono debiti considerati personali che, di conseguenza non si trasmettono agli eredi.

L’art. 7 della l. 689/1981 dispone, infatti, la non trasmissibilità dell’obbligazione. In questo caso, quindi si avrà l’estinzione del debito alla morte del trasgressore.

Sanzioni penali

Lo stesso discorso fatto per le sanzioni amministrative si potrà ripetere, a maggior ragione, in campo penalistico.

Se il defunto ha commesso un reato la pena pecuniaria eventuale non si trasmetterà agli eredi.

La Corte Costituzionale ha stabilito con la sentenza n. 98/98 che non si trasmette agli eredi neppure l’obbligo di rimborsare le spese del processo penale.

Sanzioni tributarie

Tra le sanzioni che non si trasmettono agli eredi troviamo anche l’omesso o tardivo pagamento delle imposte. Normalmente il contribuente è tenuto a pagare sia il contributo che le relative sanzioni. Si sta scrivendo di diverse tipologie di debiti, dalle imposte dovute all’Agenzia delle Entrate a quelle dovute a Regione o Comune.

Al contrario le sanzioni tributarie ricadono nell’eredità solamente per quanto riguarda l’imposta dovuta.

Non si trasmettono, invece, le relative sanzioni legate al ritardo nel pagamento.

Assegno di mantenimento

Tra i debiti che non passeranno agli eredi troveremo anche l’assegno di mantenimento dovuto dal de cuius a figli o ex moglie/marito.

L’obbligo di versare la somma, quindi, si estingue con la morte del soggetto obbligato e, nella maggior parte dei casi, nulla sarà dovuto dagli eredi. Ecco, quindi perché in questi casi di successione gli eredi non devono pagare i debiti del defunto.