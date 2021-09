Quando abbiamo ospiti a cena, quello che vogliamo è che passino una bella serata ma soprattutto che mangino qualcosa di buono. Per questo siamo sempre alla ricerca di nuove idee per preparare qualcosa di sfizioso da servire ai nostri ospiti. Dunque, ecco la ricetta di questo stuzzichino facilissimo da preparare e da leccarsi i baffi. Un antipasto molto semplice, facilissimo da preparare e che può essere modificato in infinite varianti. È anche un piatto perfetto per un aperitivo informale visto che non necessita di forchetta o coltello per essere consumato.

Stiamo parlando delle girelle salate di pasta sfoglia. Le girelle sono un piatto che è nato dolce, ma questa versione salata è molto originale e piacerà sicuramente a tutti. Per preparare le girelle l’unico ingrediente fisso è la pasta sfoglia. Si tratta di una preparazione a base di farina, acqua e burro che, una volta cotta al forno, acquista una consistenza croccante. La si trova molto facilmente al supermercato, è ideale per preparazioni dolci e salate.

Per fare le girelle salate sarà sufficiente prendere un rotolo di pasta sfoglia e farcirlo con ingredienti a scelta. Una volta farcita, la sfoglia si dovrà arrotolare in modo da formare un tubo che poi verrà tagliato a tocchetti. Si dispongono i tocchetti di pasta sfoglia in orizzontale su una teglia da forno e si inforna il tutto a 180 gradi fino a completa doratura. Ci vorranno circa 15 minuti per cuocere le nostre girelle. Una volta cotte si dovranno far raffreddare e poi saranno prontissime da gustare.

Come farcirle?

Gli abbinamenti tra cui scegliere sono veramente tantissimi. Un bel connubio potrebbe essere, per esempio, quello dato dal pesto, mozzarella e parmigiano. Si spalma prima un po’ di pesto sopra la pasta sfoglia, poi si aggiunge la mozzarella tagliata a striscioline finissime e infine una grattugiata di parmigiano.

Un altro ottimo abbinamento è con i salumi. Possiamo sia utilizzare solo i salumi ma potremmo anche abbinarci uno o due tipi di formaggio. Un ottimo abbinamento è prosciutto cotto e provola affumicata, ma possiamo usare anche un formaggio più cremoso come il brie o il gorgonzola.

Se vogliamo mantenerci sul vegetariano possiamo farcire le nostre girelle con dei pomodori secchi, della mozzarella e del basilico. Se invece non riusciamo a fare a meno della carne ecco un altro abbinamento: mortadella, pesto di pistacchi e poi, a fine cottura, copriamo il tutto con dell’ottima stracciatella di burrata e granella di pistacchi.

