L’orto può dare grandi soddisfazioni ma porre anche grandi sfide. La coltivazione di ortaggi ha infatti molti elementi di complessità, che è difficile comprendere appieno. Il risultato è che trovare il modo migliore per avere un orto perfetto è complicato. Lo staff di ProiezionidiBorsa dà spesso consigli non solo pratici ma anche di estetica, come ad esempio in questo articolo.

Oggi però torniamo a parlare di cose molto concrete. E dunque, proponiamo una soluzione che può portare a coltivare piante di alta qualità, ispirandoci ai più esperti. Ecco le importanti ragioni per cui tutti stanno scegliendo l’orto rialzato.

Di che cosa si tratta

Partiamo ovviamente dalle basi: che cos’è un orto rialzato? Si tratta molto semplicemente di un orto in cui il terreno è più alto rispetto al suolo.

Per prepararne uno, basta ammucchiare il terreno, e creare così il rialzo. Poi questo rialzo va tenuto fermo con una struttura esterna, fatta di palizzate rigide. Il materiale migliore per farle è il legno. Possiamo comprarne in negozi appositi oppure produrle con metodi fai da te.

A che cosa serve

Abbiamo quindi visto che preparare un orto rialzato è un’opera relativamente semplice. Vediamo ora qual è la sua utilità. Innanzitutto, un orto contenuto entro palizzate crea un ambiente più facilmente controllabile, soprattutto a livello di nutrienti. Infatti, uno spazio chiuso rende più facile creare il compost, fondamentale per avere ortaggi buoni.

Non solo, ma le dimensioni più piccole di questo orto rialzato permettono anche di risparmiare spazio. Questo è particolarmente utile per chi ha degli esterni di dimensioni contenute.

Ulteriori vantaggi

Poi, il terreno rialzato permette un drenaggio più veloce. Questo è particolarmente utile se viviamo in un posto in cui piove molto. La pioggia eccessiva, infatti, rischia di far marcire le piante, e quindi garantire un drenaggio migliore evita questo problema potenzialmente grave.

Infine, non dimentichiamo la comodità: grazie al terreno rialzato dovremo inchinarci di meno, rendendo più semplice il lavoro. Questo è molto importante per chi ha problemi alla schiena ma vuole lo stesso coltivare.

E quindi, ecco le importanti ragioni per cui tutti stanno scegliendo l’orto rialzato. Procuriamoci tutto l’occorrente e proviamo.