L’Oriente comprende una grande fetta di mondo ricca di tradizioni antichissime.

Tra le innumerevoli quantità di culti religiosi esistenti sulla terra, l’Islamismo, insieme al Cristianesimo e all’Induismo è una delle tre religioni più professate al mondo, con un’adesione al culto superiore agli 1,8 miliardi di persone.

Il fascino legato alla tradizione religiosa è assolutamente innegabile, persino per chi preferisce non aderire ad alcun culto. A oggi infatti, la religione fa parte di una buona fetta di cultura generale che è impossibile non conoscere. E qualsiasi sia la nostra appartenenza religiosa e non, tutti abbiamo almeno una volta incontrato i nomi delle principali figure religiose mondialmente riconosciute.

A oggi, a seguito delle gravi vicende che stanno interessando l’Afghanistan, uno sguardo particolare all’interno della religione islamica può essere una piccola chiave di lettura per capire meglio alcuni fenomeni.

Proprio in Afghanistan il 99% della popolazione aderisce alla religione islamica, che ha una sua fortissima valenza, con risonanza incisiva anche sull’aspetto socio culturale del paese. L’Islamismo, per la sua vasta diffusione e per la sua antichissima tradizione entra comunque di diritto tra le religioni più affascinanti della storia. Non sono poche le credenze legate a questa tradizione religiosa e alcune in particolare sono mutate nel corso del tempo.

In pochi conoscono la vera origine e il significato del velo islamico.

Il motivo è alquanto semplice. La grande quantità di significati che la storia dell’uomo ha attribuito a questa usanza ne ha irrimediabilmente confuso le origini. Da religiose, a economiche, a culturali, il velo ha assunto nel tempo una moltitudine infinita di significati.

Basti pensare che l’usanza del velo per le donne, nasce ancor prima della religione Islamica, dunque è impreciso parlare di “velo islamico”. Si pensa infatti che le origini siano legate agli Assiri e che durante il loro dominio una legge imponesse alle donne sposate di indossare il velo. L’usanza si sarebbe dunque diffusa in tutto il Mediterraneo, fino a essere acquisita anche in ambito religioso.

La poca chiarezza sull'usanza del velo deriva da una differente lettura e interpretazione del Corano, il testo sacro islamico. A questo consegue a oggi una libertà di attribuzione di significato legato alla tradizione, al contesto e giuridicamente anche alla libertà di adesione al culto.

Il significato inoltre varia a seconda della zona geografica interessata ed è a oggi un tema molto discusso e controverso in ogni parte del mondo. Informarsi sul significato e le origini del velo, significa lasciarsi incuriosire dalla diversità. E proprio l’informazione risulta dunque l’unico valido modo per comprendere il senso di libertà di scelta e di espressione.

La storia ci offre una moltitudine di spunti e chiavi di lettura a cui rivolgerci, tutto volto a imparare a guardare con più chiarezza il nostro presente.