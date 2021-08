Arriva l’estate e arrivano anche le zanzare, un classico. Spesso ci siamo chiesti a cosa servano questi animali nell’ecosistema, quale fosse la loro funzione oltre al dare fastidio.

Le zanzare, infatti, sia allo stato di larve, sia allo stadio adulto sono cibo per altre specie e hanno un ruolo similare a quello delle api, infatti si nutrono del polline di piante e fiori.

Le nostre nemiche sono le specie di sesso femminile, responsabili di quelle fastidiose punture pruriginose da incubo. Ma perché le zanzare pungono se si cibano solo di polline?

La risposta è più semplice di ciò che si potrebbe pensare. Come abbiamo già detto, sono solo gli esemplari femminili a pungere uomini e animali, ma la loro necessità di sangue non serve come sostentamento.

Il sangue contiene delle proteine al suo interno che servono alle zanzare femmine per consentire lo sviluppo delle uova. Insomma, in buona sostanza il nostro sangue è un alleato per i piccoli futuri esserini fastidiosi di cui tanto ci lamentiamo.

Inoltre il tipico prurito generato dalle punture, non è altro che un liquido anticoagulante prodotto dalle zanzare, che altro non è che la loro stessa saliva. Questa serve a evitare la formazione di grumi di sangue che impedirebbero all’animale di prelevare il sangue dall’organismo attaccato.

L’organismo, tuttavia, avvertito il pericolo, produce istantaneamente l’istamina, una molecola che serve a combattere l’infiammazione, ma ciò non impedisce l’insorgere di quei fastidiosissimi pomfi che pruderanno per giorni. Il problema è comunque risolvibile.

L’incredibile rimedio naturale per combattere il fastidiosissimo prurito delle punture di zanzara

Tutto ciò che occorre è una fettina di limone. Incredibile ma vero, una semplicissima fettina di limone può combattere e lenire quel fastidiosissimo prurito dato dalle punture di zanzara.

La spiegazione è molto semplice: il succo di limone è ricchissimo di acido citrico, una sostanza antibatterica perfetta per eliminare i batteri iniettati dalla saliva della zanzara. Inoltre la grande quantità di vitamina c contenuta nel limone e la sua acidità, stimola la produzione di globuli bianchi ed ha proprietà alcalinizzante, di cui beneficerà il ph del nostro organismo.

Insomma, il limone è davvero da considerare un agrume miracoloso.

Basterà tagliare una sottile fettina di limone, apporla e strofinarla leggermente sui pomfi pruriginosi, fino a quando non si avvertirà una miglioria, per avere un’immediata sensazione di sollievo dal prurito. Esistono anche altri validissimi rimedi naturali per le punture di insetto, rimedi davvero ecologici e alla portata di tutti.

Un piccolo consiglio utile:

Tenere i limoni in frigo è un ottimo metodo per avere degli antinfiammatori ad azione super rinfrescante per tutte le evenienze. Ecco l’incredibile rimedio naturale per combattere il fastidiosissimo prurito delle punture di zanzara di cui non riusciremo a fare assolutamente più a meno!