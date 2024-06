In molti vogliono una casa al mare a Sanremo, ma quanto costa? Scopriamolo

Sanremo non è nota soltanto per il festival, ma anche per il suo mare, che attira migliaia di turisti. Inoltre, molte persone vorrebbero acquistarvi una casa vacanze. Questo, quanto meno, è ciò che emerge da un’indagine del portale Casa.it. Infatti, sembrerebbe proprio che tra gennaio e maggio 2024 Sanremo sia stata la località in cui le persone hanno cercato più case. Al secondo e al terzo posto, rispettivamente Scalea e Viareggio. A questo punto potrebbe venire spontaneo chiedersi: ma quanto costa una casa in questa città? Scopriamolo a breve.

In molti vogliono una casa al mare a Sanremo. Ciò non dovrebbe affatto sorprendere. Infatti, questa città è nota per le sue splendide spiagge dal litorale roccioso e dalle acque cristalline. Inoltre, ha anche numerose attrazioni, come la zona medievale nota come La Pigna.

Da non dimenticare anche la famosa pista ciclabile e le numerose chiese. Ma quindi, quanto costa una casa al mare a Sanremo? Più o meno della media del mercato immobiliare italiano, che ammonta a circa 2.000 euro al metro quadrato? Rispondiamo a questa domanda.

Una casa a Sanremo costa mediamente molto di più rispetto alla media italiana: circa 3.100 euro al metro quadrato. Non è una delle località italiane più costose in assoluto, ma indubbiamente comprarvi una casa potrebbe essere difficile per la maggior parte delle famiglie se si tiene conto dello stipendio medio di un impiegato.

L’affitto

Invece, come riporta il noto portale immobiliare.it, il prezzo di un affitto ammonterebbe a circa 13,84 euro al metro quadrato al mese. In questo caso, il prezzo non differisce particolarmente dalla media italiana degli affitti, che per l’appunto è di 13 euro al metro quadrato al mese.

