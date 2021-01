Da qualche anno la raccolta differenziata è diventata una pratica diffusa in tutta Italia. Ormai tutti noi sappiamo differenziare i rifiuti. Occorre sempre seguire le regole per evitare pesanti multe. Se infatti gettiamo un materiale nel contenitore errato potremmo incorrere in sanzioni amministrative.

Dobbiamo essere informati e non farci ingannare dalle impressioni. Non tutti sanno per esempio che lo specchio non va buttato nel vetro.

E gli aghi delle siringhe dove si buttano? No, non nel metallo, né nella plastica. Oggi spiegheremo in che modo smaltire le siringhe per evitare sanzioni.

Di che materiale sono fatte?

Le siringhe sono composte da vari materiali. Il corpo è fatto di plastica e l’ago solitamente di acciaio. Ma le siringhe sono rifiuti sanitari speciali, quindi vanno trattati con cura. Infatti le siringhe sono un materiale considerato contaminante perché a contatto con fluidi corporei.

Nello smaltimento dobbiamo preoccuparci di evitare che gli aghi e il materiale contaminato possano ferire qualcuno o disperdersi nell’ambiente.

In che modo smaltire le siringhe per evitare sanzioni

La cosa migliore da fare è richiedere gratuitamente il contenitore apposito presso le farmacie comunali della propria zona. Questo contenitore è rigido e resistente, nonché corredato da un coperchio ermetico. Qua dentro si andranno a riporre aghi, siringhe, materiale infetto, cotone e ogni materiale sanitario.

Una volta che il contenitore sarà pieno, basterà portarlo in farmacia, che gratuitamente si occuperà del suo smaltimento.

Se siamo in una situazione di emergenza e non siamo in possesso del contenitore esistono altre vie. Ricordiamoci che le siringhe non si devono mai buttare assieme alla plastica, né assieme al metallo. Le siringhe e il materiale medico si gettano nella raccolta indifferenziata. È sempre necessario chiudere l’ago utilizzando gli appositi cappucci in plastica. Se non ne siamo in possesso possiamo introdurre l’ago dentro a un contenitore ermetico in modo che non possa ferire nessuno.

Ecco spiegato in che modo possiamo smaltire le siringhe.