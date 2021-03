Per quanto si possa essere noncuranti del parere altrui, fare bella figura fa sempre piacere. Una cosa che nessuno ci insegna, né a scuola, né in famiglia, è l’arte della conversazione e del confronto. Ciò non toglie che questa abilità si possa allenare, oggi vedremo come essere sempre informati per fare bella figura nelle conversazioni.

Come avere sempre qualcosa di interessante da dire

Se vogliamo essere quel tipo di persone sempre informate e con cui gli altri amano intrattenersi in chiacchiere che vadano oltre alle solite banalità, non ci resta che seguire questi consigli.

La cosa da cui partire è l’assidua e quotidiana lettura di giornali. Il giornale è il modo migliore per essere sempre informati sull’attualità e su cosa succede nel mondo. Dovremo alternare la lettura dei prestigiosi quotidiani nazionali, ma anche riviste varie, per essere aggiornati non solo sulla politica, ma anche sulla moda e le tendenze. Se non abbiamo tempo possiamo seguire una delle numerose rassegne stampa di radio e televisione.

Per sapere quali sono gli argomenti di cui la gente parla dobbiamo essere attenti ascoltatori. In ogni contesto, per la strada, al bar, dalla parrucchiera, dovremo tendere le orecchie e sentire le vere tendenze, dal gossip, al calcio, alle elezioni.

Se vogliamo avere una cultura profonda che vada oltre alla mera attualità leggere è una buona idea ma non sottovalutiamo l’utilità dell’ascolto. Possiamo seguire alcuni canali YouTube come questi consigliati per approfondire temi di attualità e di storia. Se non possiamo guardare i video potremo scaricare i podcast e ascoltarli mentre guidiamo o mentre siamo in palestra.

In che modo essere sempre informati per fare bella figura nelle conversazioni

Se vogliamo praticare la nobile arte della conversazione non ci resta che fare pratica, tenendo a mente il galateo e le buone maniere. Se sapremo coltivare le giuste abilità potremo diventare persone interessanti sempre informate su cosa succede nel mondo e piene di cose da dire con cui stupire gli altri.