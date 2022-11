Il segreto per realizzare un risotto cremoso e come mantecarlo in modo corretto

Uno dei primi piatti più raffinati e leggeri è certamente il risotto. Il cereale più consumato nel mondo è proprio il riso. Questo alimento ha origini molto antiche. Il rinvenimento di resti di riso coltivato hanno permesso di risalire alla sua origine. Secondo gli studi, il riso sarebbe esistito già settemila anni fa. La scoperta di questi reperti si è avuta in Cina orientale e in India nord-orientale. Tuttavia in poco tempo questo cereale è diventato il più coltivato e consumato ovunque.

Il riso oltre ad essere un alimento leggero e facilmente digeribile, è ricco di proprietà nutritive. In modo particolare quello integrale. Questo infatti migliorerebbe i livelli di glicemia e colesterolemia. Inoltre è ricco di antiossidanti e naturalmente fibre. Secondo alcuni studi il riso ridurrebbe il rischio cardiovascolare. Ed ancora rallenterebbe i processi di invecchiamento del nostro corpo.

Quale riso scegliere per le nostre ricette

Ogni piatto richiede l’uso di un determinato tipo di riso. Se siamo a dieta, abbiamo l’esigenza di seguire un determinato regime alimentare. Nel caso di una dieta dimagrante il riso consigliato è il basmati. Se decidiamo di preparare una fresca insalata, è il caso di usare il riso parboiled. Uno dei motivi è sicuramente perché questo non scuoce. Per preparare degli ottimi arancini invece ci occorre il riso carnaroli. Invece, per un ottimo primo piatto a base di pesce senza dubbio ci serve indubbiamente il riso venere.

Per preparare un buon risotto dobbiamo necessariamente utilizzare il carnaroli. Il segreto per realizzare un risotto cremoso è innanzitutto una buona mantecatura. Il termine mantecatura deriva dalla parola spagnola manteca, ovvero burro. Questo è indicativo, in quanto spesso durante questa procedura si utilizza il burro.

Il segreto per realizzare un risotto cremoso e come mantecarlo per renderlo irresistibile

Prima di tutto, è importante la scelta del riso. Come abbiamo accennato nel caso del risotto l’ideale è il carnaroli. Per realizzare un ottimo risotto dobbiamo rispettare alcuni procedimenti. Uno dei segreti è quello di utilizzare un brodo cotto con verdure fresche e di stagione. Bisogna tostare il riso nella padella per qualche secondo prima di aggiungere il brodo. Questo permetterà al riso di mantenere una consistenza al dente. Per quanto riguarda la cottura, è necessario aggiungere il brodo gradualmente. Il tempo di cottura generalmente si aggira intorno ai 15 minuti.

Ultima fase è la mantecatura. Il riso si manteca sempre a fuoco spento. È necessario mescolare il riso con lentezza, fino a quando il burro non si è sciolto completamente. Per mantecare il risotto è possibile usare anche il formaggio grattugiato. Infine, non ci resta che l’impiattamento. Un passaggio da non sottovalutare è la vera e propria presentazione del nostro risotto. Per questo ultimo passo non esistono regole ben definite. Dalla scelta del piatto alla quantità di riso da utilizzare, possiamo muoverci liberamente. È solo una questione di gusti.