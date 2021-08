Lo Staff di ProiezionidiBorsa è sempre alla ricerca di nuovi modi per riutilizzare oggetti comunissimi. Cose che abbiamo già in casa che nascono con una funzione ma possono avere tanti altri utilizzi. Oggi vedremo come dei semplici polsini da tennis possono aiutarci ad evitare un problema molto comune. Una cosa che succede ogni volta che siamo nel bagno e che spesso non riusciamo ad evitare.

A cosa servono i polsini da tennis

I polsini da tennis nascono con una funzione specifica. Evitare che il sudore scivoli lungo la mano e allenti la presa della racchetta. Una cosa molto importante per ogni tennista professionista e non. Ma anche banalmente per asciugare in fretta il sudore sulla fronte. Ne esistono di varie dimensioni. Più stretti e comodi da indossare o più lunghi per sostenere il polso durante le partite. Oltre che a proteggere e tutelare al meglio i tendini ed evitare infiammazioni.

È incredibile il motivo per cui in tanti usano i polsini da tennis nel bagno

Sfruttando la loro fenomenale assorbenza possiamo utilizzarli anche nella vita di tutti i giorni. Per un gesto comunissimo che facciamo tutti in bagno appena svegli. Stiamo parlando proprio del lavaggio del viso. Importantissimo per svegliarsi la mattina ed eliminare tutte le impurità. Le donne sanno bene che una corretta igiene del viso è fondamentale per una pelle splendida. Non eliminare tutto il trucco è uno degli errori da non fare se vogliamo una pelle sempre giovane.

Abbiamo già parlato di come sia importante scegliere la temperatura giusta per lavare il viso. Se si usa l’acqua fredda non eliminiamo tutti i residui di creme o trucco. Se l’acqua è troppo calda è troppo aggressiva e la pelle tende ad arrossarsi. Ora però vediamo come lavare alla perfezione il viso eliminando tutto il trucco. Ma senza ritrovarci con tutta la maglietta bagnata!

Basterà usare i polsini da tennis. Mettiamoli più o meno a metà dell’avanbraccio. Dopodiché procediamo a lavare il viso come nostro solito. Insaponiamo bene e risciacquiamo con abbondante acqua tiepida. E come per magia noteremo subito che la maglia sarà asciutta, non ci sarà neanche una goccia. I polsini ci avranno protetto alla perfezione.

Quindi, è incredibile il motivo per cui in tanti usano i polsini da tennis nel bagno. Da oggi in poi non potremo più farne a meno. Ad un costo contenuto possiamo risolvere il fastidioso problema della maglietta bagnata!

