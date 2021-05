In altre parti del mondo mangiare cibo sostenibile è possibile mentre in Europa a breve ci arriveremo. Infatti gli Stati membri hanno dato parere favorevole al consumo della tarma della farina in forma essiccata o disidratata. Perciò a breve saranno in arrivo gli insetti sulle nostre tavole non per disturbare ma per essere mangiati. Infatti, l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha dato parere scientifico favorevole. Perciò le cosiddette tarme gialle della farina potranno essere usate come ingrediente per fare determinati prodotti.

I prodotti

Dunque mangeremo biscotti, patatine e altri prodotti con le larve del coleottero Tenebrio molitor.

Dopo questi pareri favorevoli i più coraggiosi potranno sperimentare con il proprio palato il sapore dei prodotti a base di tarma della farina gialla. Quest’ultimo sarà il primo insetto ad essere commestibile con tanto di garanzia. L’EFSA ha aperto un nuovo ciclo, quello del Novel Food, cioè un cibo sostenibile finora sconosciuto ai più, proiettato verso il futuro.

I principi nutrizionali

Le larve gialle dalla farina contengono molte proteine ma secondo la FAO, in via generale, tutti gli insetti hanno una buona dose di grassi, vitamine, fibre e minerali. Con questo non vogliamo dire che mangiare insetti è straordinario per il nostro corpo ma con la decisione della Commissione Europea si aprono ulteriori scenari.

Allevare gli insetti

L’uso alimentare dei vermi del Tenebrio molitor rientra in un progetto europeo a più ampio respiro riguardante i sistemi alimentari sostenibili e a basso impatto ambientale.

Perciò, ora sicuramente molti imprenditori focalizzeranno l’attenzione su questo nuovo filone alimentare per fare business.

Infatti allevare questi insetti ha costi economici ed energetici molto più ridotti rispetto alla produzione di carne. Dunque l’allevamento delle larve gialle della farina, potrebbe rappresentare un’alternativa al bestiame convenzionale.

Consumo sicuro ma senza esagerare

Logicamente c’è curiosità di sapere eventuali controindicazioni dal consumo di questi insetti. Secondo l’EFSA, gli unici inconvenienti sono reazioni allergiche per i soggetti sensibili a crostacei e acari della polvere.

Dunque non ci dovremo meravigliare de prossimamente troeremo un alimento a base di questo particolare insetto.