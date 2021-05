Per noi donne l’abbigliamento significa molto. Determina il nostro stile e la nostra personalità senza dover obbligatoriamente seguire la moda.

Siamo sempre in cerca del capo di abbigliamento che valorizzi la nostra figura facendoci sentire al top. Siamo attente agli abbinamenti, agli accessori e a volte siamo disposte a spendere di più per un indumento consigliatoci.

Inoltre, amiamo trarre spunti dalle varie riviste di tendenza e adoriamo confrontarci con le nostre amiche. Ogni consiglio è utile per indossare al meglio i nostri vestiti.

A volte però vogliamo un capo da poter indossare in molteplici occasioni evitando così di dover comprare ulteriori doppioni che rischierebbero di rimanere nell’armadio.

Ma qual è questo capo? Ci stupirà sapere che probabilmente è già nel nostro guardaroba.

In pochi sanno che basta mettere un tubino nero per lasciare tutti a bocca aperta

Il tubino è infatti il vestito femminile per eccellenza: nato inizialmente come abito per serate mondane o matrimoni, ha conquistato un enorme successo nel corso del tempo.

In principio lo si creava semplicemente senza maniche e dalla lunghezza ristretta ma con il passare degli anni lo si è potuto ritrovare in diversi tagli e/o materiali.

La cosa sconcertante è che in pochi sanno che basta mettere un tubino nero per lasciare tutti a bocca aperta: questo capo è la scelta giusta per qualsiasi outfit. Il giusto passe-partout per qualsiasi occasione.

Come abbinarlo o valorizzarlo?

Non facciamoci spaventare dal fatto che il tubino è, solitamente, di colore nero. Questo colore fu scelto per esaltare al massimo l’eleganza di qualsiasi donna. Ma il colore scuro ne facilita maggiormente l’abbinamento con altri capi di vestiario.

Ad esempio, se al nostro tubino nero abbineremo un giubbotto di jeans e un paio di sneakers avremo subito un look casual. Se dobbiamo andare ad un matrimonio e non possiamo spendere nell’acquisto di ulteriori abiti, sarà facilissimo valorizzare il nostro tubino con un semplice accessorio. In questo caso ci converrà puntare sui gioielli o abbinare un paio di scarpe adatto all’occasione.

D’inverno sarà facilmente abbinabile ad un bel paio di stivali alti o alla giacca di pelle. E d’estate? Indossiamolo con una giacca bianca e un bel paio di sandali. Tutti resteranno incantati dal nostro look.

Infine, se il nero non è il nostro colore preferito non dobbiamo scoraggiarci. Riusciremo sicuramente a trovare il tubino perfetto per noi in altre colorazioni adatte alla nostra palette.

Ora che sappiamo come lasciare tutti a bocca aperta, indossiamo al meglio il nostro tubino. Lasceremo tutti senza fiato.

