L’Italia è probabilmente il Paese più bello del Mondo, e non è un’affermazione fatta con l’orgoglio di essere italiani. È un dato di fatto, se si va a considerare anche solo il numero di siti UNESCO presenti sul nostro territorio. Dietro ogni angolo, anche più nascosto, si possono ammirare meraviglie da lasciare senza fiato. Spaziamo tra paesaggi idilliaci fatti di panorami naturalistici incredibili e architettura di secoli lontani ancora ben preservata. Insomma, è difficile non trovare un posto che non valga la pena visitare nel nostro Bel Paese.

Il fatto è che spesso e volentieri, quando organizziamo le nostre gite fuoriporta, optiamo per località più conosciute. Certo, è normale voler ammirare il Colosseo o rimanere incantati davanti alla bellezza di Piazza della Signoria. Ma anche i luoghi meno turistici possono riservarci delle sorprese davvero eccezionali. Ne è una testimonianza la cittadina di Atessa, in Abruzzo, dove nel duomo si può ammirare una costola di drago. Mito e leggenda si uniscono in queste piccole gemme nascoste nelle regioni italiane.

Impossibile non rimanere estasiati davanti alla bellezza di questa affascinante e misteriosa località delle Marche poco conosciuta

Oggi parleremo di un’altra cittadina che pochi conoscono, ma che ha tantissimo da offrire ai turisti di tutto il Mondo. Ci troviamo a Genga, in provincia di Ancona, un piccolo borgo sorto da un castello nel cuore delle Marche. Questo comune Bandiera Arancione del Touring Club Italiano è forse più noto per le incredibili Grotte di Frasassi. All’interno del Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi si trovano queste magiche grotte carsiche sotterranee. Qui si possono ammirare delle vere e proprie sculture scavate nella pietra grazie all’opera dell’acqua. È davvero uno spettacolo naturale come pochi altri al Mondo. Per visitarle è necessario acquistare un biglietto, l’intero ha un costo di 18 euro, ma ci sono alcune agevolazioni. Se siamo amanti dell’avventura, possiamo anche prenotare una visita speleologica alla scoperta delle cavità della Terra.

Il Tempio del Valadier e l’Eremo Santa Maria Infra Saxa

Prepariamoci a percorrere circa 800 metri in salita per arrivare in questo posto tra il magico e il mistico. Qui ammireremo l’eremo in pietra, molto rustico e poggiato sulla roccia, e l’incredibile tempietto. Quest’ultimo fu costruito all’imbocco di un’enorme grotta nel 1828 su progetto dell’architetto Giuseppe Valadier. Dalla forma ottagonale e in stile neoclassico, è costruito in travertino e presenta una cupola in piombo. All’interno si può ammirare una copia della Madonna con il Bambino riconducibile alla bottega di Antonio Canova. Ma non solo, questi incredibili luoghi fanno incontrare natura e opere umane. Il centro storico è una piccola perla che conserva ancora gran parte delle mura di difesa.

Insomma, è impossibile non rimanere estasiati davanti alla bellezza di questo luogo che sembra uscito da un’altra epoca. Anche i luoghi meno turistici possono regalarci uno spettacolo straordinario e delle meraviglie che non sapevamo di avere in Italia.

