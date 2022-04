Il web come anche i Social sono strumenti eccezionali di globalizzazione. Chi avrebbe mai pensato di dover scegliere fra un metodo per fare le pulizie giapponese ed uno americano senza l’esistenza di TikTok o Instagram?

Impazza sul web il nuovo modo definitivo di programmare, iniziare e organizzare le pulizie di casa che non è il KonMari né il metodo Semplicemente Pulito

Da anni Marie Kondo ci insegna l’arte dell’organizzazione giapponese. Come piegare le magliette, le felpe, riporre le scarpe, liberarci dell’inutile: ecco come la nipponica ha raggiunto visualizzazioni record. Attualmente anche in Italia si tengono decine di corsi KonMari, il metodo elaborato dalla Kondo. Più recente è il successo di una mamma tiktoker statunitense che ha letteralmente spopolato con il suo metodo di pianificazione Semplicemente Pulito. Becky Rapinchuck ha elaborato una tabella delle pulizie giornaliera e settimanale. Secondo questa tabella il lunedì è dedicato alla pulizia del bagno più altri lavori di routine, il secondo giorno all’impresa di togliere la polvere e così via. È arrivato però un metodo, tutto europeo, per la precisione svedese, che si potrebbe definire “definitivo”. Proprio così, perché questo è il metodo della Morte Svedese.

Il Metodo della Morte Svedese

In svedese si dice con una parola sola ossia Döstädning e significa letteralmente la Pulizia della Morte.

Questo metodo prende origine da un libro dell’autrice Margareta Magnussen, che rivolgendosi ai lettori li invitava a fare un riordino un po’ particolare. Tale pulizia straordinaria sgraverebbe gli eredi di un defunto dal compito di scegliere cosa tenere e cosa buttare. Una definizione un po’ meno brutale potrebbe esser questa: scegliere cosa sia davvero essenziale. La scrittrice, infatti, esorta anche i venti-trentenni a fare questa operazione di riordino.

Da dove iniziare le pulizie straordinarie

Si comincia sempre dal guardaroba. Abiti mai messi anche se nuovi, non sono essenziali e pertanto non hanno ragione di stare nell’armadio. Occorrerà poi allestire uno scomparto dei capi che si indossano con più frequenza e mettere in alto o in basso gli indumenti stagionali. Si procede con i mobili più ingombranti per terminare con i cassetti. Ricordiamoci che questo è il metodo del pragmatismo scandinavo: ai tiene solo ciò che si usa. Non c’è spazio per i sentimentalismi. Secondo Marie Kondo ciò che provoca una sensazione di gioia non va buttato, secondo il metodo svedese occorre vedere cosa sia usato o meno. Questo metodo viene anche impiegato per riordinare il desktop e i nostri dispositivi mobili. Sebbene con una maniera un poco drastica, è un invito al minimalismo scandinavo.

Impazza sul web un nuovo modo definitivo di fare le pulizie, dovremmo solo scegliere il nostro metodo preferito.

