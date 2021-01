Sappiamo tutti quanto l’inglese sia una competenza ormai necessaria per ottenere e svolgere qualsiasi professione. Richiesto sempre più dai datori di lavoro e nei vari livelli di istruzione, non abbiamo più scuse per non dedicarci allo studio di questa lingua. Tra TikTok, Instagram e altri tipi di corsi più tradizionali, ci sono veramente moltissime opzioni tra cui scegliere per approcciarsi allo studio oppure per perfezionarlo. Sempre più alla portata di tutti alcune tecniche per rendere l’inglese un’attività piacevole.

Oggi parleremo di un’ottima possibilità accessibile da tutti, in maniera del tutto gratuita. In questo modo potremo imparare l’inglese risparmiando molti soldi.

I corsi online MOOC

Esistono dei corsi online denominati MOOC, ovvero Massive Open Online Course, che sono accessibili su varie piattaforme in maniera del tutto gratuita.

British Council è un’istituzione che si occupa della promozione della lingua e della cultura inglesi. Istituzione antica e molto prestigiosa, mette a disposizione dei corsi online sulla piattaforma FutureLearn. Questi corsi sono mirati all’approfondimento della lingua inglese e delle sue regole, con vari approfondimenti sulla cultura britannica. Esistono lezioni per vari livelli di apprendenti. Ci sono sezioni dedicate a chi vuole migliorare la lingua, ed altre dedicate agli insegnanti, che vogliano migliorare le competenze di insegnamento.

Imparare l’inglese risparmiando molti soldi

Sulla piattaforma FutureLearn troviamo vari corsi, tutti accessibili in maniera gratuita.

Sono disponibili diversi corsi, ecco alcuni fra questi.

English for the workplace, Inglese per il lavoro, dedicato a chi vuole approfondire lo studio dell’inglese per un contesto lavorativo.

Exploring English: language and culture, creato per approfondire la conoscenza della cultura britannica.

How to Succeed in the Global Workplace, dedicato a chi voglia migliorare le proprie possibilità di carriera nel mondo del lavoro internazionale.

Study UK: Preparing for work, creato appositamente per chi vuole orientarsi nel mondo del lavoro britannico.

Preparazione all’IELTS, si tratta di un corso per prepararsi al sostenimento dell’esame IELTS che spiega ogni sezione dell’esame e quali parti studiare e approfondire. È presente una parte di listening, reading, speaking e writing, tutte strutturate in modo simile a quelle dell’esame.

Se decideremo di iniziare uno di questi corsi gratuiti, avremo la possibilità di imparare l’inglese con i migliori insegnanti. Questi corsi sono del tutto gratuiti e di grande qualità e ci permetteranno di imparare l’inglese risparmiando molti soldi.