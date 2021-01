Oggi spieghiamo come dividere il rosso delle uova dall’albume facilmente e senza errori. Le uova sono molto utilizzate in cucina, sono indispensabili per la preparazione di tante ricette, sia dolci che salate.

Rompere un uovo è una cosa semplice ma separare il rosso dall’albume, non sempre può riuscire. Infatti molto spesso i due finiscono col mischiarsi.

Alcune ricette richiedono necessariamente l’assenza del tuorlo. Infatti gli albumi, non montano perfettamente se c’è qualche traccia di rosso d’uovo.

Ecco come dividere il rosso delle uova dall’albume facilmente e senza errori.

Uso dei gusci

Aiutandosi con le mani, rompere il guscio verso il centro, per ottenere due metà uguali.

Utilizzare la metà del guscio dell’uovo, per separare il tuorlo dall’albume.

Passare il tuorlo da un guscio all’altro, lasciando cadere l’albume in un contenitore. In questa operazione, fare molta attenzione a non far cadere il tuorlo nel contenitore e a non farlo urtare sul guscio per evitare possibili contaminazioni batteriche come la salmonella.

Uso dell’imbuto

L’uso dell’imbuto per separare le uova è molto semplice.

Basta rompere un uovo e versarlo in un imbuto.

Per la forza di gravità, nel contenitore sottostante cadrà per primo l’albume, mentre il rosso resterà incastrato nell’ imboccatura dell’imbuto.

Uso del prendi spaghetti

Il prendi spaghetti, a forma di pettine è molto utile per questa operazione. Il buco che ha al centro, non serve solo per dosare la pasta per ogni persona ma, rompendo nel suo incavo un uovo, come con l’imbuto e per la forza di gravità, il bianco scivolerà nel contenitore e il rosso resterà nell’incavo del prendi spaghetti.

Uso del colino

Un attrezzo come il colino, usato per filtrare le tisane, il brodo, il tè e tanto altro può essere di aiuto. Rompere l’uovo e lasciar cadere all’interno del colino, il rosso e l’albume. Con un po’ di pazienza, il bianco passerà attraverso i piccoli fori del colino e cadrà nel recipiente.

Uso del cucchiaio

Rompere l’uovo in un piatto e usare un cucchiaio per raccoglierlo.

Questo sistema è molto utile nel caso in cui ci siano molte uova da rompere. Se si utilizza una ciotola, dai bordi alti per raccogliere le uova, si darà la possibilità ai tuorli, di galleggiare sugli albumi e di raccoglierli più facilmente col cucchiaio.