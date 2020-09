L’unione fa la forza: scopriamo cosa sta succedendo nell’open banking. Illimity e Fabrick da mesi hanno iniziato a relazionarsi tra di loro. Le due aziende hanno gettato le basi per un grande progetto. Le due società hanno siglato un accordo ben preciso che coinvolge anche altre società delle due galassie: in primis Banca Sella Holding che controlla Fabrick che a sua volta gestisce Hype. L’intreccio di interessi comporterà un consolidamento industriale mai visto prima in Italia. Illimity entra nel capitale di Hype, Fabrick e Banca Sella trovano spazio nel capitale di Illimity. Il compito di guidare questa join venture spetta all’attuale ceo di Hype Antonio Valitutti. Carlo Panella, responsabile della Divisione Banca Diretta Illimity occuperà la poltrona di presidente.

Il variegato mondo di Banca Sella Holding

Fabrick da tre anni promuove nuovi modelli di business e servizi tra gli istituti bancari e da 5 mesi è ujn istituto di pagamento. La mission è favorire la collaborazione tra le società fintech e imprese del mondo finanziario. Banca Sella detiene l’80% del capitale, la parte restante della torta è suddivisa tra vari soci-imprenditori. Hype ha sviluppato un’app per trasferire denaro e fare pagamenti on line e nei negozi fisici. All’interno dell’app c’è anche una sezione dedicata alla pianificazione degli obiettivi di risparmio e di spesa. La società ha allargato il proprio raggio di azione. Da giugno opera come Istituto di moneta elettronica quindi può attribuire ai clienti un conto corrente e un Iban specifico valido a livello europeo.

Gli accordi presi

Illimity fa confluire le soluzioni di open banking in Hype. L’operazione industriale punta a far crescere i numeri di Hype che conta già 1,3 milioni di clienti. Dal punto di vista finanziario la banca cara a Corrado Passera acquista il 50% di Hype con la sottoscrizione di un aumento di capitale per un importo di 30 milioni di euro. Illimity concede alcune attività, risorse e tecnologie in Hype. Fabrick conferisce all’istituto di credito di Passera azioni Hype a fronte di azioni Illimity di nuova emissione pari al 7,5% del capitale calcolate per 45 milioni di euro. Infine Fabrick ha diritto a ricevere ulteriori azioni della Banca diretta di nuova emissione per il 2,5% del capitale. Questa opzione nel caso in cui si raggiungono determinati obiettivi di redditività nei prossimi 4 anni. Illimity e Fabrick da mesi hanno iniziato a relazionarsi tra di loro per mettere a punto l’intero progetto.

Non è finita perché Banca Sella Holding al momento della stipula del perfezionamento dell’intera operazione sottoscriverà per cassa un ulteriore aumento di capitale sociale in Illimity per 16,5 milioni di euro. L’istituto bancario di nuova generazione si farà carico di emettere 9,4 milioni circa di nuove azioni, 7,3 al perfezionamento dell’operazione e le altre entro i prossimi 4 anni.

A seguito di questi intrecci societari, Hype è stato valutato tra i 123 e 156 milioni. Per fine anno l’operazione andrà in porto dopo che Illimity e Fabrick da mesi hanno iniziato a relazionarsi tra di loro.