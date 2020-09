Borsa Italiana ha autorizzato l’ammissione di Illimity Bank sul segmento Star per le negoziazioni delle proprie azioni ordinarie.

Illimity Bank da marzo 2019 è ammesso a negoziazione sul Mta di Borsa Italiana. Dal 10 settembre la novità: le azioni ordinarie di Illimity inizieranno a negoziare nel segmento Star del Mta di Borsa Italiana.

Cosa è il segmento Star

Per i neofiti spieghiamo meglio cosa è il segmento Star che sta per Segmento Titoli con Alti Requisiti. Questo segmento del mercato telematico azionario è dedicato alle imprese con requisiti di eccellenza in termini di trasparenza e comunicazione, liquidità e corporate governance.

La forza di Illimity Bank

Illimity Bank (MIL:ILTY) ha un azionariato diffuso e una capitalizzazione di 540 milioni di euro. La banca digitale fondata da Corrado Passera rispetta i requisiti tecnici di mercato richiesti per la qualifica di Star. Nel primo semestre 2020 l’istituto bancario ha ottenuto un utile netto di 15 milioni di euro dimostrando risultati economici positivi e una delle migliori best practice. In un anno Illimity Bank dopo l’ingresso in Borsa ha ottenuto il pass per essere ammesso al segmento Star.

La soddisfazione di Carlo Passera

Il fondatore Carlo Passera dopo l’ok di Borsa Italiana si mostra pienamente soddisfatto dell’obiettivo raggiunto. In una dichiarazione a mezzo stampa Passera ribadisce “la bontà delle scelte fatte in termini di governance e trasparenza”. L’istituto bancario digitale ha accelerato i tempi di una banca avveniristica sia sotto il profilo strategico che operativo.

Dove punta Illimity

Illimity si contraddistingue tra gli istituti bancari per l’alto profilo tecnologico, con l’obiettivo di rispondere a specifiche esigenze di mercato. Tra i principi fondanti un business model innovativo e specializzato. L’istituto bancario fornisce credito a Pmi ad alto potenziale, acquista crediti distressed corporate e li gestisce attraverso la propria piattaforma Neprix. Dopo che Borsa Italiana ha autorizzato l’ammissione di Illimity Bank sul segmento Star, la prossima sfida è un fondo di investimento alternativo dedicato ai crediti corporate.