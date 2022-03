L’avvocato si conferma Presidente del Movimento 5 Stelle. Ieri sera l’esito del voto. Hanno votato circa 59mila attivisti e oltre 55mila hanno scelto Conte. Una vera e propria ovazione per il Presidente che in verità nei giorni di tramite tra la sentenza del Tribunale di Napoli dello scorso mese di febbraio e la data odierna, si è sempre considerato leader dei pentastellati.

Lo storico

La necessità di riandare al voto telematico si è ravvisata in seguito a quanto disposto dal Tribunale partenopeo. Questi, infatti, nel mese di febbraio ha emesso sentenza di sospensione dell’efficacia delle votazioni dell’agosto 2021 con cui era stato modificato lo Statuto del Movimento. A seguire c’è stata l’istanza presentata dal Movimento per chiedere la revoca dell’ordinanza medesima. Cioè l’atto di sospensione dello Statuto e della successiva elezione del Presidente. Ma il Tribunale di Napoli nella prima decade di marzo ha rigettato l’istanza. Quindi tutto è stato rimesso nelle mani dei web-elettori ed è arrivato il trionfo.

Il web incorona Giuseppe Conte leader del Movimento con un plebiscito pari al 94,19%

Nel frattempo ci rimane da capire se Conte e Di Maio sono ritornati ai rapporti dei vecchi albori. Il dubbio permane dopo la divergenza d’opinione venuta a galla dalla partita quirinalizia che avrebbe aperto uno spartiacque all’interno del Movimento. Uno scisma tra contiani e dimaiani. Poi però l’arrivo del patron Beppe Grillo a Roma, dopo la mannaia della sentenza del Tribunale di Napoli, avrebbe rimesso tutte le voci a tacere. Quantomeno Grillo ha tenuto a farsi fotografare sorridente con entrambi anche se non ci sono state, in quella sede, dichiarazioni specifiche in merito.

Avanti nei programmi

Adesso che la Presidenza è per così dire legittimata (nuovamente) dal popolo, Conte prosegue nella sua missione. Che negli ultimi giorni dà notizia del suo diniego all’aumento della spesa militare italiana in favore dell’Ucraina. Sebbene sulla sua scelta (e quella dei suoi) non ci sarebbe l’intenzione di mettere in crisi il Governo. Intanto i tre nuovi componenti del Collegio scelti dal popolo sono Danilo Toninelli, Fabiana Dadone e Barbara Floridia. E il web incorona Giuseppe Conte, leader del Movimento, con un plebiscito pari al 94,19%. Un risultato che fa twittare a Giuseppe Conte un messaggio chiaro. «Un sostegno così importante è anche una grande responsabilità. Ora a testa alta, ancora più coraggio e determinazione nelle nostre battaglie. Abbiamo un Paese da cambiare»