Il trailer di Dune è qui: cosa ci aspetta su Arrakis?

E’ finalmente arrivato il tanto atteso trailer di Dune. Si torna dunque su Arrakis, guidati dalla mano esperta di Denis Villeneuve. Ripercorriamo i motivi percui dovremmo prestare attenzione al fatto che il trailer di Dune è qui, finalmente.

Una produzione all’altezza

L’omonimo film del 1984 diretto dal pur grande David Lynch non fu un grande successo. Divenne in seguito un discreto film cult. Purtroppo visse sempre nell’ombra della grande opera che avrebbe potuto essere se fosse andata in porto l’idea di farlo dirigere a Jodorowski. Jodorowski infatti aveva coinvolto personalità del calibro di H.R. Geiger, Salvador Dalì e Orson Wells nel progetto. Purtroppo fu bloccato dalla mancanza di fondi e in seguito sostituito dall’inferiore prodotto di David Lynch.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Questa produzione invece può vantare un budget superiore al centinaio di milioni di dollari e sarà, giustamente diviso in due film per rendere giustizia al romanzo. Inoltre Denis Villeneuve ha dimostrato a più riprese che crede molto nel progetto, a differenza di Lynch che recentemente si è detto pentito di come andarono le cose.

Un cast coi fiocchi

Quindi eccolo, il trailer di Dune è qui: cosa ci aspetta? Non solo un grande budget e comparto tecnico ma anche un cast di tutto rispetto.

Nei panni del protagonista Paul Atreides ci sarà un grande attore emergente, Timothée Chalamet. noto per film come “Call me by your name”.

Nei panni del padre Leto Atreides, troviamo invece Oscar Isaac, reduce dall’altra saga fantascientifica Star Wars.

E poi ancora Josh Brolin interpreterà Gurney Halleck, Zendaya sarà Chani, Stellar Skarsgard azzeccatissimo nel ruolo del baron Harkonnen. Javier Bardem nei panni del Fremen Stilgar e un amatissimo Jason Momoa come Duncan Idaho.

Insomma una produzione di prim’ordine, un cast di prim’ordine e ora un trailer avvincente che vi segnaliamo, ma vi lasciamo il piacere di scoprire da soli.

Ci si vede su Arrakis il 18 Dicembre 2020 in tutte le migliori sale.