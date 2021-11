I mercati guardano con preoccupazione alla pandemia e la seduta di venerdì è stata al cardiopalma. Ci sono però società che continuano a mostrare grafici con buona forza relativa e ottime prospettive per le voci dei loro bilanci.

Ecco la nostra raccomandazione odierna: il titolo Alfio Bardolla che premia gli azionisti con un dividendo straordinario rimane sottovalutato con le possibilità di rialzo ancora intatte.

Procediamo per gradi.

Ritorniamo su questa società che a inizio anno fra 1,30 e 1,35 il nostro Ufficio Studi ha inserito nella propria Lista delle raccomandazioni con il giudizio Strong Buy Long term.

Cosa è successo frattanto? I prezzi sono saliti e di non poco (ai livelli attuali del 184%) e di pari passo i risultati societari sono stati a dir poco straordinari con un netto miglioramento e “rafforzamento” di tutte le voci di bilancio e le prospettive future. Nei giorni scorsi l’assemblea della società ha approvato la distribuzione del dividendo straordinario di 0,09 euro. Previsto lo stacco il 29 novembre, record date il 30 novembre e pagamento il 1 dicembre.

Lo stacco dividendo è un’occasione per puntare sul titolo?

Il nostro Ufficio Studi guarda con attenzione alle società che distribuiscono dividendi ma non riteniamo che questo aspetto faccia la differenza. A parer nostro quello che deve interessare agli azionisti è la strategia aziendale e la capacità del management di far migliorare e con costanza nel medio lungo termine i fatturati e gli utili, diminuendo le voci di perdita e la situazione debitoria.

La società di Alfio Bardolla continua a mantenere i costi sotto controllo ma a migliorare gli utili che potrebbero continuare a crescere in modo significativo ed esponenziale nei prossimi 3 anni. Poche società a Piazza Affari sembrerebbero mostrare questo appeal e per questo motivo riteniamo che il titolo continuerà a fare molto meglio rispetto al mercato.

Quotazioni e analisi sommaria di bilancio

Il titolo (MIL:ABTG) ha chiuso la giornata di contrattazione del 26 novembre al prezzo di 3,70 euro, in ribasso dell’1,60% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 1,30 ed il massimo a 4,18.

Analisi sommaria di bilancio

La società che opera nel settore dell’educazione finanziaria capitalizza in Borsa attualmente 18,8 milioni di euro. Le raccomandazioni degli altri analisti (leggiamo un solo giudizio) stimano un fair value a 7,41 euro, mentre il nostro Ufficio Studi ha alzato di recente il prezzo obiettivo di lungo termine (1/3 anni) in area 8,20 per azione.

Il titolo Alfio Bardolla che premia gli azionisti con un dividendo straordinario rimane sottovalutato con le possibilità di rialzo ancora intatte. Ecco la nostra strategia operativa

Tutti coloro che hanno delle posizioni in essere di lungo termine, potrebbero mantenere lo stop loss/profit a 3,04. Fino a quando reggerà questo livello, l’obiettivo primo da raggiungere in ottica di 1/3 mesi è posto in area 4,18 e successivo 4,80/5,50 per/entro il primo trimestre del prossimo anno.

Il supporto di breve viene individuato in area 3,42. Chi volesse comprare il titolo a mercato potrebbe attenersi agli stessi livelli operativi.

Una raccomandazione

Il titolo è una small cap e il volume medio giornaliero degli ultimi 3 mesi è stato di 42.200 pezzi. Questo significa che chi volesse investire sul titolo in ottica di brevissimo potrebbe essere soggetto a forti picchi di volatilità. Il miglior approccio a parer nostro è di “puntare” su questa società in ottica di investimento di lungo termine.