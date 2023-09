Sul Web, in rete, sui social ogni giorno escono polemiche relative a scontrini folli di caffè pagati 10 euro, cene con prezzi da gioielleria e denunce alla Guardia di Finanza per esercenti troppo cari. Perfino il taglio in due di un toast è stato oggetto di una richiesta di 2 euro da parte di un esercente. Ed anche in quel caso lo scontrino è finito sui social network. Oggi però la notizia contraria. In rete finisce uno scontrino shock al contrario, con i clienti che manifestano stupore per aver pagato troppo poco.

Ecco dove si mangia un pranzo completo pagando 60 euro per 7 persone, ed è in Italia

La vicenda viene da Lagonegro, Paese in provincia di Potenza, in Basilicata. Alcuni turisti sono passati da questa zona della Lucania mentre tornavano a casa dalle vacanze. E nel viaggio di ritorno hanno deciso di fare una sosta a Lagonegro, per il pranzo. E la sorpresa è stata il prezzo pagato. Perché in 7 hanno mangiato un pranzo completo, fatto di antipasti, primo, secondo, contorni e bevande a 60 euro di spesa totale. Meno di 10 euro a testa. Parlare di sorpresa non è certo fuori luogo se il paragone è con le tante notizie di turisti letteralmente spellati vivi da cene, pranzi e colazioni da capogiro.

Se a Porto Cervo c’è chi si fa pagare due caffè e due bottigliette di acqua la bellezza di 60 euro, in Basilicata con questa cifra si mangia in 7. E addirittura pranzo completo. Questa la notizia che ha fatto il giro del Web perché 7 turisti di rientro dalle vacanze e di passaggio in Basilicata, hanno mangiato un pranzo completo pagando solo 60 euro in tutto.

In Basilicata si può mangiare bene pagando poco

I sette di rientro dalla Calabria a causa di un incidente che aveva bloccato l’autostrada hanno fatto sosta in quel di Lagonegro. Ed hanno deciso di pranzare in una Locanda dove hanno preso 3 antipasti, 5 primi, 3 secondi, 2 contorni, 4 bottiglie di acqua e una coca cola. Prodotti buoni, almeno questo ciò che ha commentato uno dei commensali, che è anche quello che ha postato tutto in rete. Lo scontrino del ristorante ha fatto notizia per via del prezzo totale pagato. Una cosa strana di questi tempi, ed anche se nel ristorante la scelta non era vasta e il servizio non era di un ristorante super stellato, 60 euro sono davvero una cifra irrisoria e straordinaria come i tanti commenti al post dimostrano.

