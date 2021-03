Secondo i dati dell’OMS, la prima cosa che dovremmo fare, entrando in casa, è toglierci le scarpe. Questo, perché, l’accoppiata suole-pavimenti è un vero e proprio microcosmo di batteri e microbi. In merito a questo studio, rinviamo alla lettura di approfondimento a fine articolo. Ecco l’errore da non fare per non rovinare i pavimenti di casa, soprattutto in questo periodo in cui cerchiamo qualsiasi tipo di igienizzante. Ci riferiamo a mescolare i prodotti assieme tra di loro. Con i nostri Esperti della Redazione analizzeremo perché è pericoloso sia per i pavimenti, ma anche per la nostra salute.

I famosi consigli della nonna

Quando parliamo di igiene della casa, citiamo sempre i famosi “consigli della nonna”. Ecco, in questo caso più che mai i consigli della nonna erano corretti. Dobbiamo lavare e disinfettare i pavimenti di casa con un solo prodotto per volta. È vero che con la pandemia siamo alla ricerca della pulizia al 100%, ma è bene fidarci di chi ha pulito le case per generazioni, senza mai sbagliare. Ecco l’errore da non fare per non rovinare i pavimenti di casa, ma anche per non immettere nell’aria che respiriamo soluzioni tossiche.

Come dobbiamo pulire correttamente un pavimento

La fretta e l’abitudine ci portano spesso a dimenticare anche in casa le precauzioni minime di sicurezza. Quando decidiamo di pulire e disinfettare una superficie particolarmente tosta come il pavimento, dovremmo sempre ricordarci di:

mettere i guanti;

aprire porte e finestre;

tenere i prodotti il più possibile lontano dagli occhi.

Attenzione, poi quando usiamo la candeggina, a non indossare vestiti belli, perché rischiamo di buttarli via.

Attenzione ai prodotti troppo profumati

Unire due o più prodotti, quindi è rischioso per la nostra salute, ma anche per i nostri pavimenti, che potrebbero opacizzarsi e corrodersi con l’unione delle sostanze chimiche. Una volta che abbiamo pulito il pavimento e vogliamo profumare anche l’ambiente, basterà mettere nel secchio qualche goccia di olio essenziale. Un sistema assolutamente ecologico e salutare per pulire bene i nostri pavimenti è quello di utilizzare acqua, detersivo naturale per pavimenti e qualche goccia di olio essenziale. Avremo così degli ambienti profumati e dei pavimenti puliti, disinfettati, ma non macchiati e unti.

