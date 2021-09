Spesso quando laviamo le lenzuola del letto o la biancheria del bagno, non diamo molta importanza ad alcuni aspetti che, al contrario, sono fondamentali per l’igiene.

Se non siamo degli esperti non riusciamo nemmeno ad immaginare cosa possa proliferare tra le lenzuola o ancora peggio, tra i tessuti degli asciugamani.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Quest’oggi scopriremo il sistema ad altissimo potere germicida che solo pochi conoscono e smacchia la biancheria.

Le nostre mani

Le nostre mani proprio come il nostro intestino possono essere considerate un microbioma ossia un insieme di microganismi.

Esse, infatti, ospitano migliaia di batteri che appartengono ad oltre 150 specie.

Microbi che possono facilmente depositarsi sulla spugna degli asciugamani quando non si detergono con i saponi antibatterici o comunque frettolosamente.

Microbi che a loro volta, anche grazie all’umidità dell’asciugamano trovano l’habitat ideale per riprodursi.

Il sistema ad altissimo potere germicida che solo pochi conoscono che profuma di montagna e smacchia la biancheria

Nella biancheria da bagno si annidano, dunque, molti batteri e per questo motivo oltre ad un lavaggio adeguato e caldo in lavatrice, è importante non scambiarla con conviventi o con eventuali ospiti.

Soprattutto, se si tratta della biancheria per il viso e quindi per le mani nonché per il bidet.

Si consiglia di sostituire, comunque, la biancheria da bagno tutti i giorni ad eccezione dell’accappatoio. Questo invece, può riutilizzarsi anche per due o tre giorni di seguito.

Ma il sistema ad altissimo potere germicida che solo pochi conoscono che profuma di montagna e smacchia la biancheria è costituito dall’ozonizzatore domestico per lavatrici.

Un sistema che si applica alla lavatrice, in grado di trasformare l’acqua in un liquido ad altissimo potere germicida. Ricco di ossigeno attivo, oltre a smacchiare elimina anche i batteri donando alla biancheria un fresco profumo di montagna.

I costi dell’apparecchio sono però abbastanza elevati anche se le offerte sul mercato sono varie.

Approfondimento

Dopo ogni lavaggio in lavatrice nessuno pensa di fare questa cosa così banale e in questo modo muffe e batteri proliferano sia dentro che fuori la macchina