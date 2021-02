Non tutti hanno il privilegio di “fare il posto fisso” come direbbe Checco Zalone. Molti di noi sono stati condannati dagli dei alla partita IVA, come ci ricorda nel suo film il comico pugliese. Forse proprio di condanna non si può parlare. Di certo, non mancano grattacapi quotidiani tra burocrazia e adempimenti fiscali di ogni genere.

E siccome siamo in vena di citazioni, vogliamo prendere spunto da Charles Bukowski che diceva “la verità profonda per fare qualsiasi cosa sta nella semplicità”. Dal canto loro, i lavori autonomi possono semplificarsi la vita con Fiscozen, il servizio online che tutti i titolari di partita IVA stavano aspettando.

Come funziona Fiscozen

Con Fiscozen, in buona sostanza, si può organizzare il lavoro per tutto ciò che riguarda gli aspetti contabili, fiscali e la gestione del portfolio clienti e fornitori. Tramite questo servizio si possono creare le fatture. Parimenti, si può ricevere un report aggiornato circa le tasse da versare. Non è tutto: sul sito è possibile gestire anche il patrimonio immobiliare.

Il team di esperti di Fiscozen provvede ad aggiornare periodicamente i beneficiari del servizio tramite notifiche tempestive sulle scadenze dei pagamenti. Sulla piattaforma, vera manna dal cielo per la categoria, sono sempre disponibili i MAV, gli F24 e le dichiarazioni IVA ancora da pagare o già pagati. Inoltre, i commercialisti di Fiscozen si preoccupano anche di assistere i propri clienti in caso di accertamenti fiscali.

I costi

Le tariffe del servizio online che tutti i titolari di partita IVA stavano aspettando sono diversificate in base alle esigenze. Per la fatturazione attiva e la gestione delle spese, funzionalità base del servizio, il costo è addirittura gratuito.

Nel caso si volesse optare per un servizio più completo, il costo è di 299 euro all’anno più IVA. La gestione completa nel regime forfettario prevede, tra l’altro, un consulente fiscale dedicato, l’invio della dichiarazione dei redditi e l’invio dei modelli F24 annuali.

Infine, con una tariffa annuale di 799 euro più IVA, si può accedere alla gestione completa nel regime semplificato. L’offerta, prevede una serie di servizi aggiuntivi rispetto a tutti quelli inclusi nel regime forfettario. Dunque, i fruitori avranno diritto a ben tredici servizi tra cui lo spesometro e la Certificazione Unica.

