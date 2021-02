Un titolo di Wall Street sottovalutato del 100% che non sale, anzi scende. Come è possibile e perchè potrebbe essere possibile?

Siamo nel pieno della stagione degli utili americani e la tendenza sembra voler portare i mercati azionari internazionali al rialzo. Oggi andiamo ad analizzare uno dei 5 titoli che abbiamo inserito nella nostra whatchlist dei titoli quotati sui mercati americani. Ci riferiamo a Merck & Co., società che fornisce soluzioni sanitarie in tutto il mondo.

Il titolo (NYSE:MRK) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 77,32 dollari per azione. Nel 2020 ha segnato il minimo a 63,76 ed il massimo a 89,29. Da inizio anno invece, il minimo a 76,39 ed il massimo a 85,60.

Le nostre previsioni per l’anno 2021 sono le seguenti:

area di minimo 77,11/83,14

area di massimo 101,11/104,75.

Cosa attendere da ora in poi?

Ora andremo a leggere prima il consenso degli analisti sul valore della società e poi a normalizzare i bilanci degli ultimi anni per esprimere un nostro giudizio in merito.

Dalle comunicazioni societarie leggiamo che:

si prevede che gli utili cresceranno del 5,98% all’anno;

gli utili sono cresciuti del 23,6% nell’ultimo anno;

dividend yield del 3,36%.

Le raccomandazioni degli altri analisti trovano consenso intorno al prezzo di 97,05 dollari per azione. Il nostro giudizio invece porta ad un prezzo obiettivo di circa 150 dollari.

Se la società è così sottovalutata come mai scende?

La nostra strategia di investimento

Non sempre il mercato premia un titolo sottovalutato e i grafici anzichè salire scendono. Questo significa che in quel momento “non c’è domanda” sul titolo nonostante un certo appeal e quindi il mercato non gli riconosce valore nonostante i bilanci dicano diversamente.

In queste situazioni, la cosa da fare è non andare contro i grafici ma attendere svìluppi. Ci sono infatti titoli sottovalutati che scendono da oltre un ventennio.

Quando comprare Merck & Co.?

Solo in chiusura settimanale superiore a 81,19 con stop a 73,18 ed obiettivo i massimi annuali previsti.

Attendere per il momento a bordo campo.