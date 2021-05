L’attività di giardinaggio è uno degli hobbies più diffusi dell’ultimo periodo. Ci regala serenità e proviamo molta soddisfazione nel vedere i frutti del nostro lavoro.

Riusciamo a far risplendere i nostri fiori e ciò rende il nostro giardino unico e prezioso. I prodotti del nostro orto sono stupendi grazie alle nostre piante rigogliose.

Ma spesso e volentieri questi sono messi in serio pericolo. Oltre che da eventuali effetti climatici, subiamo anche l’attacco di un animale famoso per rosicchiare qualsiasi cosa.

Stiamo parlando del topo: animale questo molto territoriale che tende a colonizzare giardini orti e addirittura le nostre cantine!

Ma noi non vogliamo assolutamente rischiare di avere questo spiacevole incontro. Siamo disposti a tutto per allontanarlo definitivamente dalla nostra proprietà.

Come fare però? Come neutralizzarlo in modo pratico ed economico?

Il semplice ed efficace metodo per eliminare i topi dal nostro orto, giardino o cantina con un infallibile ed economico oggetto

Per mettere al sicuro il nostro terreno o la nostra cantina ci basterà un unico oggetto. Una trappola per topi in plastica.

Ma non fermiamoci alle apparenze: non stiamo parlando del più classico modello di scaccia roditori.

Ormai da qualche tempo, è comparsa sui nostri mercati questa specie di casetta di plastica utilizzata come trabocchetto per catturare qualsiasi animaletto troppo interessato al nostro raccolto.

Questa si presenta come una sorta di corridoio con due porte: da una porta richiudibile inseriremo l’esca e dall’altra potrà entrare il roditore.

Questo ci permetterà di catturare molto velocemente il topo: ci basterà inserire del cibo in questo corridoio di plastica ed attendere. Noteremo con gioia come il boccone farà il suo lavoro: appena il topo si introdurrà all’interno della trappola, la porta d’ingresso si chiuderà intrappolandolo dentro.

Importante caratteristica di questa trappola è sicuramente quella di avere dei fori di areazione. L’animale si spaventerà per essere stato catturato e appena lo libereremo, scapperà più lontano possibile dal nostro terreno.

Inoltre, potrà essere facilmente lavata e riutilizzata più volte. Evitandoci così un inutile spreco di denaro.

Due curiosità molto utili da sapere

È bene sapere che quando si ricorre a questi stratagemmi per catturare piccoli o medi roditori, bisognerà poi liberare l’animale ad almeno 4 km dalla nostra dimora. Questo gli farà perdere “la via di ritorno” alla nostra casa.

Altro fatto molto importante da tenere in considerazione è quello di non dover usare delle esche avvelenate. Questo contribuirà a mettere in totale sicurezza sia i nostri bambini che i nostri adorati amici a quattro zampe.

Ora che conosciamo il semplice ed efficace metodo per eliminare i topi dal nostro orto, giardino o cantina con un infallibile ed economico oggetto che non farà male ai nostri bambini e cani, i roditori non saranno più un problema.

