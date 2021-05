Ecco come fare velocemente il famoso dolce al cocco dietetico e perfetto per l’estate con solo 4 ingredienti e spendendo pochissimo

Chi si ricorda del dolce al cocco più famoso del mondo? La barretta al cocco e cioccolato deliziosa da leccarsi i baffi. In questo articolo proponiamo una versione light da fare comodamente a casa risparmiando così sugli acquisti e anche sulla bolletta poiché non ha bisogno di forno. Ecco come fare velocemente il famoso dolce al cocco dietetico e perfetto per l’estate con solo 4 ingredienti e spendendo davvero pochissimo.

Il Bounty versione light

Ebbene sì, stiamo proprio parlando dell’unico e inimitabile Bounty. Vediamo come preparare la ricetta in casa usando prodotti che terranno a bada i chili di troppo. Resteremo in forma senza rinunciare al gusto grazie al Bounty dietetico. Per prepararlo bastano pochissimi ingredienti ed è davvero semplice da realizzare. Inoltre, è perfetto da mangiare proprio in estate.

Ingredienti

a) yogurt greco bianco;

b) farina di cocco;

c) miele;

d) cioccolato fondente.

Procedimento

Amalgamiamo lo yogurt greco bianco, che può essere anche quello che non contiene grassi, alla farina di cocco e a 1 o 2 cucchiaini di miele affinché si ottenga un composto compatto. Stendiamo il composto in una teglia aiutandoci con una spatola per livellare il tutto. Dopodiché la teglia andrà messa dentro al freezer attendendo che si solidifichi. A questo punto sciogliamo il cioccolato fondente a bagnomaria. Non appena il composto in freezer si sarà solidificato, lo tiriamo fuori e lo tagliamo a berrette. Quest’ultime le immergiamo nel cioccolato fondente sciolto e a piacere spolveriamo la farina di cocco. L’ultimo passaggio consiste nel riporre le barrette di nuovo dentro il freezer.

Ecco, quindi, come fare velocemente il famoso dolce al cocco dietetico e perfetto per l’estate con solo 4 ingredienti e spendendo pochissimo. Come si può notare il procedimento è davvero semplice. In soli sette passaggi avremo il dolce che abbiamo sempre desiderato. Una delizia per il palato che farà godere adulti e bambini al solo primo assaggio. Dolce e fresco allo stesso tempo, ottima merenda per l’estate.

