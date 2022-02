Ormai è da un po’ che ci siamo lasciati il 2021 alle spalle, ma dopo appena un mese, non sappiamo ancora se il 2022 sarà un anno migliore. Ci sono, infatti, alcuni segni che hanno passato un gennaio favoloso, ma altri hanno passato dei guai.

A definire la prosecuzione dell’anno, secondo l’oroscopo, sarà il movimento degli astri. Oggi approfondiamo in particolare un segno che sarà baciato dalla fortuna delle stelle. Vediamo quindi quali sono le cause di tanta buona sorte: ecco il segno zodiacale che troverà stabilità personale nelle settimane a venire.

Le cause della grande fortuna

Come ben sappiamo, l’oroscopo si avvale dello studio del movimento degli astri per darci indicazioni sul futuro. A febbraio sarà molto importante l’asteroide chiamato Giunone, che influenzerà molto il segno del Toro. Questo asteroide, chiamato così in onore della dea romana del matrimonio, può avere effetti dirompenti su tutti i segni zodiacali.

Come ci si aspetterebbe, Giunone ha impatto soprattutto sulla sfera relazionale e romantica della vita. Infatti, per il Toro sarà il momento giusto di mettere al centro le relazioni amorose e di lanciarsi in una storia a lungo termine.

Il mese è iniziato forse in maniera un po’ fredda sotto questo aspetto, perché siamo nel periodo dell’Acquario, un segno molto razionale e poco sentimentale. Questo potrebbe rendere la vita amorosa un po’ debole per il Toro, fino a San Valentino compreso.

Il segno zodiacale che troverà stabilità ed equilibrio a febbraio grazie a Giunone

Il Toro potrebbe quindi abbattersi, dopo aver passato un San Valentino fallimentare. Sarà, però, proprio dal giorno successivo che la fortuna amorosa tornerà a splendere, dando grandi possibilità a questo segno. L’inizio di una grande storia è dietro l’angolo, tutto quello che deve fare il Toro è cogliere l’attimo ed entro metà marzo sarà potrebbe già essere in una relazione stabile.

Questo mese sarà anche fortunato sotto il profilo familiare. Il Toro, infatti, passerà dei bei momenti di serenità con la famiglia e si ricongiungerà anche con alcuni parenti lontani che non vedeva da tempo. Ricorderà che passare del tempo in famiglia è sempre molto piacevole e rinsalda dei rapporti fondamentali.

Si prospetta, insomma, un periodo di grande felicità ed equilibrio personale per il Toro e dovrà ringraziare un astro in particolare, ovvero Giunone, per questo bel mese. Basta resistere ai primi, freddi giorni di febbraio e poi le settimane successive saranno tutte in discesa.

Approfondimento

