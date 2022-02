Non esistono solo i soliti panini per pranzi e cene veloci. In realtà, con un semplice accorgimento possiamo avere del pane fresco pronto in padella in pochi minuti. Dopodiché, la farcitura può essere la più varia, per riciclare gli avanzi e soddisfare i gusti di tutti.

Il pane che otterremo seguendo questo semplice procedimento fa parte della tradizione del nostro Paese, parliamo della cosiddetta tigella o crescentina.

Ingredienti

farina 00 500 g;

farina 0 250 g;

lievito di birra secco 3 g;

acqua 200 g;

strutto 60 g;

latte intero 300 g;

olio extravergine d’oliva 50 g;

sale fino 1 pizzico.

Il pane pronto in padella per una cena sfiziosa e originale dolce o salata abbinando salumi, formaggi e tanto altro

Per prima cosa, mescoliamo insieme le due farine, per poi unirvi il latte. Prima di aggiungerlo, però, dissolviamoci dentro il lievito secco. Se preferiamo, possiamo sostituirlo con quello fresco nella quantità di 12 grammi. Aggiungiamo al composto anche lo strutto e amalgamiamo tutti gli ingredienti. Impastando con una planetaria o a mano, aggiungiamo l’olio a filo.

A questo punto, inseriamo anche l’acqua e continuiamo a lavorare l’impasto. Quando comincerà a staccarsi dai bordi della ciotola sarà quasi pronto e potremo aggiungere il sale. Trasferiamolo sul piano da lavoro e continuiamo a lavorarlo per circa 5 minuti, sino a che l’impasto non apparirà compatto e piuttosto liscio. Adesso, è arrivato il momento di lasciarlo riposare, per favorire la lievitazione appunto. Quindi, rimettiamolo nella ciotola e copriamolo con della pellicola. Lasciamo che si gonfi a temperatura ambiente per circa due ore, oppure, in forno con la lampadina accesa per circa un’ora. Successivamente, trasferiamo il panetto in frigo per una notte.

Ne consegue che la cosa migliore sia preparare una quantità di impasto superiore alle necessità più immediate. Infatti, possiamo sempre congelare una parte delle tigelle ancora crude o dopo averle sfornate. Così, potremmo utilizzarle anche all’ultimo minuto.

Riprendiamo l’impasto e stendiamolo con un mattarello, arrivando ad uno spessore di circa 5 mm. Ora, con una formina ritagliamo dei cerchi più o meno delle dimensioni del palmo della nostra mano. Trasferiamo le nostre tigelle su una teglia foderata e mettiamola in forno spento per circa 20 minuti. Dopodiché, riscaldiamo la padella, mettiamoci all’interno non più di quattro tigelle e chiudiamo con un coperchio. Quando un lato ci sembrerà abbastanza dorato giriamo il pane sull’altro e completiamo la cottura. Togliamole dalla padella e mettiamole all’interno di un canovaccio chiudendolo ogni volta.

Come condire le nostre tigelle

Ed ecco pronto il pane pronto in padella e a questo punto abbiamo la base per un pasto o uno spuntino davvero delizioso. Poi, quando si tratta di farcire le tigelle, il limite è solo la fantasia. Possiamo combinare un caprino spalmabile con fichi e miele per una versione dolce. Oppure, affidiamoci all’infallibile combinazione di formaggio spalmabile e affettato fresco. Non solo, però, perché può diventare anche un ottimo sistema per consumare gli avanzi di verdura, carne e pesce in modo diverso. Un po’ come succede con la nostra amata polenta quando inevitabilmente avanza anche per i giorni successivi.