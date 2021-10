Ci stiamo avvicinando a grandi passi al mese di novembre. Sta ormai per arrivare Ognissanti, il momento di pausa tra i due mesi centrali dell’autunno. Una volta che Ognissanti sarà passato, saremo ufficialmente nel nuovo mese. Chissà che cambiamenti arriveranno nella nostra vita a novembre.

Possiamo quindi chiedere qualche consiglio all’oroscopo, per avere alcune indicazioni su che cosa ci aspetta. Ovviamente, tutti speriamo di trovare pace e serenità, ma è anche possibile che passeremo un mese complicato.

Oggi approfondiamo il mese di novembre per un segno che non avrà delle settimane facili, ma che vedrà arrivare anche il suo turno di sorridere. Scopriamo, dunque, il segno zodiacale che avrà un novembre difficile ma sarà felice a fine mese.

Ecco di quale segno stiamo parlando

Attenzione a tutti i Lettori dei Gemelli, perché per loro si prospetta un mese turbolento. Ad inizio novembre, i Gemelli saranno molto sensibili dal punto di vista emozionale. Ci vorrà poco per farli arrabbiare o per renderli tristi, quindi stiamo attenti a come ci comportiamo con loro.

Probabilmente a pesare sulle emozioni dei Gemelli c’è l’accorciarsi delle giornate. Ci sono sempre più ore di buio e sempre meno di luce e questo può creare malinconia in molte persone. I Gemelli saranno probabilmente tra queste.

Per buona parte del mese, i nati sotto questo segno non riusciranno a concentrarsi sulla loro vita e a settare delle giuste priorità. Perderanno insomma un po’ la bussola e non sapranno in che direzione andare per migliorare la loro condizione. Si troveranno, insomma, confusi e di cattivo umore per qualche settimana, fino a quando a fine mese le cose miglioreranno.

Il segno zodiacale che avrà un novembre difficile ma sarà felice a fine mese

A partire dal 20 novembre i Gemelli riusciranno a ritrovare chiarezza mentale. Capiranno che cosa li sta facendo soffrire e come cambiare le cose. Si renderanno conto quali sono le loro priorità e troveranno un modo per ritrovare la felicità dopo un mese burrascoso.

Anche la vita sentimentale seguirà una traiettoria simile. I Gemelli ad inizio mese non riusciranno a esprimere il giusto affetto nei confronti del partner, anzi sembreranno piuttosto scontrosi.

L’armonia di coppia, dunque, potrebbe compromettersi un po’ per le prime tre settimane di novembre. Per fortuna, però, alla fine i Gemelli cambieranno umore e saranno più rilassati anche nei confronti del partner. Questo riporterà quindi l’equilibrio e permetterà di iniziare il mese di dicembre in maniera molto più felice.