Il futuro è quella dimensione temporale che tanto ci inquieta. Pensiamo, spesso, che il passato sia un periodo da dimenticare, il presente da sopportare e il futuro da “sperare”.

Il futuro, tempo che potrebbe portarci soldi, felicità e benessere. E cerchiamo dappertutto dei segni che ci mostrino il nostro miglioramento. Se siamo Leoni, andremo a vedere ogni singolo oroscopo per accertarci del nostro imminente successo. Se siamo Ariete, cercheremo di andare a vedere se il lavoro della vita sta per arrivare.

Passiamo tanto di quel tempo davanti a queste notizie e queste premonizioni che forse ci lasciamo sfuggire il presente. Ecco il segno dell’oroscopo che guadagnerà di più nel 2021.

Ecco il segno

Il presente. Tempo sconosciuto o meglio, bistrattato. A forza di pensare sempre al futuro troppo spesso ci scordiamo il presente. Il punto sta proprio lì: noi viviamo il presente e il futuro.

Troppo sovente, però, non riusciamo ad accettarlo questo spaventoso presente. Allora, ci nascondiamo dentro la speranza di avere un futuro migliore e ci chiudiamo in noi stessi.

Il segno dell’oroscopo che guadagnerà di più nel 2021 è quello di chi penserà al presente. Basta con questo misticismo da due lire, cerchiamo di concentrarci sul presente. Cerchiamo di studiare qualcosa di nuovo, di impegnarci in qualcosa.

Le belle notizie, se non piovono dal cielo, sicuramente non piovono dalle stelle. Il miglioramento si crea costantemente, necessita sforzi e sacrifici. Noi di ProiezionidiBorsa conosciamo questa triste realtà e abbiamo analizzato l’oroscopo qui.

Il segno dell’oroscopo più fortunato nel 2021 in materia monetaria è di quelli che non perdono tempo dietro a queste baggianate. Siamo nel 2021, abbiamo una pandemia terribile che devasta il mondo. Le nostre economie sono alla rovina così come molti dei nostri lavori. Cosa facciamo noi? Cerchiamo di trovare la felicità nelle stelle? Per cortesia, un po’ di serietà.