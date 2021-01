La pellicola trasparente in cucina è molto usata assieme alla carta stagnola e alla carta forno. Ognuna di queste ha una funzione diversa e ben precisa. L’ultima si usa quando si cucinano i cibi in forno, la carta stagnola la si può usare per avvolgerli, mentre la pellicola trasparente serve per isolarli dall’aria. Uno degli esempi più comuni è quando si compra il formaggio o la carne. Questi cibi infatti sono coperti dalla pellicola trasparente.

Questo strumento di uso quotidiano ha un solo difetto però: è difficile da usare. La sua difficoltà risiede nel fatto che è uno strumento non facile da gestire con le mani. Infatti nei ristoranti, dove viene usata in grande quantità, usano dei macchinari che evitano di far impazzire il personale. Ogni volta che si usa la pellicola una parte si attacca ad un’altra e alla fine è più quella che si butta che quella che si usa. Ma esiste un semplice trucco per non impazzire.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

Ecco perché bisognerebbe mettere la pellicola trasparente in freezer prima di usarla

Se si riscontrano queste difficoltà in cucina quando si maneggia la pellicola, allora sarà possibile mettere in atto questo semplicissimo trucco della nonna. Infatti se prima di usare questo oggetto lo si ripone nel freezer sarà molto più facile maneggiarlo e di conseguenza stenderlo sui cibi.

Questo accade perché il freddo andrà a eliminare l’elettricità statica, rendendo quindi più facile il suo utilizzo. La si può mettere in freezer il giorno prima o anche circa 30 minuti prima del suo utilizzo. La pellicola non rimarrà sempre fredda, infatti dopo poco acquisterà calore rendendo quindi possibile la conservazione del cibo, isolandolo dall’aria. Ecco perché bisognerebbe mettere la pellicola trasparente in freezer prima di usarla, perché così sarà più facile usarla.

Approfondimento

Per evitare che si rompa la lavatrice bisogna pulire questo oggetto.