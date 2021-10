Oggi come da attese di ieri e come da previsione settimanale, il rialzo è ripreso e quindi da questo momento in poi, si proietteranno swing rialzisti fino a venerdì, fra fisiologici alti e bassi intraday.

Quali riflessioni?

Il rialzo diventa sempre più forte e ora i mercati potrebbero accelerare.

Come comportarsi? Semplice, rimanere Long e monitorare di giorno in giorno i supporti indicati nei prossimi paragrafi.

Alle ore 17:40 della giornata di contrattazione del 19 ottobre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.497

Eurostoxx Future

4.156

Ftse Mib Future

26.195

S&P 500 Index

4.513,29.

Il nostro frattale annuale ha cambiato polarità da rialzo a ribasso da inizio agosto

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al giorno 15 ottobre.



Quali sono le previsioni per la settimana in corso?

Fase laterale ribassista fra lunedì e martedì per poi lasciare spazio a un rialzo fino a tutta la giornata di venerdì. Come da attese, molto probabilmente il minimo settimanale è stato già segnato.

Di seguito la mappa dei prezzi per mantenere il polso della situazione e portare gli eventi a proprio favore grazie a una strategia basata su risk reward ottimale.

Dax Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 15.401.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.119.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 25.995.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.447.

Quali operazioni di trading multidays consigliate per mercoledì e i giorni successivi?

Mantenere le posizioni rialziste aperte martedì in apertura. Cosa attendere per la giornata di contrattazione di domani? Come potrebbe svolgersi la giornata di contrattazione di domani?

Apertura sui minimi e chiusura sui massimi.