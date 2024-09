Il rialzo dei mercati potrebbe essere ripartito. Dove è diretto il cambio euro dollaro? Focus sulle azioni Stellantis

Spesso nelle ultime settimane abbiamo indicato che i nostri algoritmi proiettano uno scenario favorevole per i mercati almeno fino al 19 ottobre, scadenza di un nostro setup annuale. Intorno a questa data, le nostre previsioni, sono per la formazione di un massimo rilevante, livello molto vicino a quello che potrebbe essere il massimo annuale. Da questa data in poi, i prezzi potrebbero muoversi in laterale fino alla fine dell’anno. Ora il rialzo dei mercati potrebbe essere ripartito, ma i prossimi mesi, dop oil 19 ottobre e almeno fino al maggio/giugno del prossimo anno potrebbero essere laterali.

Come investire in obbligazioni dopo il taglio della FED? La view di Mirabaud AM

“La Federal Reserve ha recentemente ridotto i tassi d’interesse negli Stati Uniti di 50 punti base, sorprendendo i mercati che si aspettavano un incremento inferiore. Questo cambiamento segna l’inizio di un ciclo di riduzioni previsto con successivi tagli di 25 punti base, potenzialmente portando a un totale di dieci abbassamenti entro gennaio 2026. Tuttavia, i mercati stanno anticipando un numero di riduzioni che potrebbe risultare eccessivo se l’inflazione e l’economia non mostreranno segni di debolezza continua. L’economia statunitense sta ancora recuperando dagli effetti della crisi finanziaria globale e della pandemia, con tassi d’interesse storicamente bassi che hanno preceduto un ciclo di rialzi senza precedenti.

La situazione attuale richiede una prudente strategia di investimento, con portafogli obbligazionari neutrali in termini di duration, dati i rapidi cambiamenti nel mercato del lavoro e il rischio di errori nelle previsioni economiche. Anche se i tagli dei tassi hanno un effetto ritardato, è essenziale tenere sotto controllo le condizioni economiche. L’economia europea, al contrario, mostra segni di debolezza con una crescita piatta e fondamentali deteriorati. Di conseguenza, si consiglia di mantenere un posizionamento in titoli di qualità elevata, evitando eccessivi rischi di credito. Le settimane a venire promettono sviluppi significativi, mentre gli investitori formeranno le loro strategie in base ai dati sulla crescita e sull’occupazione, promuovendo un approccio flessibile e dinamico nell’allocazione degli investimenti.”

Dove è diretto il cambio euro dollaro? Negli ultimi giorni il cambio si è mosso in area 1,1120 dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 1,0601 e il massimo a 1,1202. Secondo i nostri algoritmi, il supporto di lungo termine più importante al momento dal minimo di 1,0777, segnato durante la settimana del 19 luglio. Un supporto di breve termine invece, sarebbe 1,1002, minimo della settimana del 9 settembre. La prima resistenza di breve termine invece. è rappresentata dal massimo di 1,1189, segnato il 18 settembre. Focus sul grafico delle azioni Stellantis Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse di media in area 14 euro, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 13,362 e il massimo a 25,60. Il quadro grafico è cambiato poco rispetto alle ultime settimane. Secondo i nostri algoritmi, il supporto di lungo termine più importante al momento rimane il minimo di 11,446, segnato durante lo scorso anno di contrattazione. Al rialzo, solo un pronto recupero di 15,292 (massimo segnato nella settimana del 27 agosto) in chiusura settimanale potrebbe spingere nuovamente (nel breve/medio lungo termine) i prezzi verso i massimi annuali ed oltre. Quali sono la valutazioni degli analisti sul fair value di Stellantis? Come leggiamo dalle riviste specializzate (Marketscreener) il consenso medio è il seguente: Accumulate con target a 20,44 con una sottovalutazione attuale che sarebbe del 48% circa.

Il rialzo dei mercati potrebbe essere ripartito: i livelli dei nostri algoritmi per mantenere il polso della situazioen di breve termine

Alla chiusura della seduta di contrattazione del giorno 24 settembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

19.155

Eurostoxx Future

4.964

Ftse Mib Future

33.821

S&P500

5.732,93.

La scorsa settimana è stata di indecisione. Questa in corso dovrebbe dare indicazioni abbastanza affidabili sullo scenario che ci potrebbe attendere fino al 19 ottobre. I nostri algoritmi continuano a dare indicazioni positive, ma ora sarà importante la conferma dei prezzi.

Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.

Lettura consigliata

Cosa potrebbe accadere ai mercati azionari americani dopo il taglio dei tassi della FED?