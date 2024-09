Le macchine da scrivere hanno rappresentato un simbolo di un’epoca passata, quando la tecnologia digitale non esisteva ancora e la scrittura su carta richiedeva un impegno manuale. Oggi, queste antiche apparecchiature non solo evocano nostalgia, ma possono valere una fortuna per i collezionisti. Alcuni modelli di macchine da scrivere sono considerati dei veri e propri tesori, con un valore che può raggiungere migliaia di euro. Se ne hai una conservata in soffitta o ereditata dai nonni, potresti essere più ricco di quanto pensi! Scopriamo due macchine da scrivere di valore che oggi fanno gola a molti collezionisti.

2 macchine da scrivere di valore: se le hai sei ricco: la macchina da scrivere Olivetti M1 (1911)

La Olivetti M1 è una delle macchine da scrivere più ricercate dai collezionisti di tutto il mondo. Prodotta nel 1911, è stata la prima macchina da scrivere realizzata dall’azienda Olivetti, e rappresenta un pezzo importante della storia industriale italiana. Il design robusto e innovativo per l’epoca ha reso la M1 un modello iconico. Oggi, una Olivetti M1 in buone condizioni può valere fino a 10.000 euro, a seconda dello stato di conservazione e della rarità del modello specifico. Questo oggetto non è solo un pezzo di antiquariato, ma un simbolo di eccellenza del design italiano che continua ad affascinare gli appassionati. Vediamo l’altra delle 2 macchine da scrivere di valore.

Sholes and Glidden (1873)

La Sholes and Glidden, conosciuta anche come “Remington No. 1”, è stata la prima macchina da scrivere a essere prodotta in serie nel 1873. Progettata da Christopher Latham Sholes, Samuel Soule e Carlos Glidden, questo modello ha rivoluzionato il mondo della scrittura meccanica introducendo il layout QWERTY, che ancora oggi viene utilizzato nelle tastiere moderne. La sua importanza storica e il design elaborato la rendono un pezzo molto desiderato dai collezionisti. Una Sholes and Glidden in condizioni ottimali può raggiungere valori incredibili, superando i 50.000 euro.

In conclusione, le vecchie macchine da scrivere non sono solo oggetti del passato, ma veri e propri tesori. Chi ha la fortuna di possederne una di questi modelli potrebbe trovarsi di fronte a una preziosa opportunità economica.

