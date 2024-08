Il rialzo dei mercati potrebbe continuare. Focus su Leonardo

Il pattern settimanale atteso per questa settimana proietta una fase laterale ribassista fino a oggi per poi lasciare spazio ad un nuovo rialzo fino alla seduta di venerdì. Quindi, secondo i nostri calcoli, il rialzo dei mercati potrebbe continuare.

Come investire secondo Citi

Citi Research ha aggiornato il suo modello di Premio per il Rischio Geoeconomico (GRP) per aiutare gli investitori a navigare nelle attuali tensioni geopolitiche e incertezze economiche. Il modello GRP di Citi indica un aumento dei rischi geopolitici ed economici globali, con particolare attenzione al Medioriente, all’ Ucraina e agli Stati Uniti, in vista delle elezioni presidenziali e di un possibile rallentamento economico.

L’analisi suggerisce che i settori difensivi come sanità, beni di consumo di base e utilities sono più resilienti durante i periodi di crisi. Inoltre, paesi come Svizzera e Giappone sono considerati rifugi sicuri, mentre Spagna, Italia, Germania e Francia sono più vulnerabili.

Per proteggere i portafogli, Citi raccomanda di aumentare l’esposizione ai settori difensivi e alle azioni a grande capitalizzazione, oltre a diversificare gli investimenti in paesi meno esposti ai rischi. Monitorare attentamente gli indicatori economici e geopolitici è essenziale per adattare tempestivamente le strategie di investimento.

Azioni preferite da Morgan Stanley

Morgan Stanley ha aggiornato la sua lista dei migliori titoli azionari europei, con sei nuove aggiunte: Barclays, Fresenius SE, Getlink, Rheinmetall, Saipem e Total. Questi titoli sono stati scelti per i loro solidi fondamentali e il potenziale di sovraperformance.

Barclays è ben posizionata per beneficiare degli aumenti dei tassi della Bank of England, mentre Fresenius SE dovrebbe capitalizzare la crescente domanda di servizi sanitari post-pandemia. Getlink è favorita dal maggiore traffico tra Regno Unito e Europa, e Rheinmetall potrebbe trarre vantaggio dall’aumento della spesa per la difesa in Europa. Saipem, infine, si sta ristrutturando per crescere nel mercato energetico, anche grazie a progetti di energia rinnovabile.

Le Top Picks europee di Morgan Stanley hanno già superato significativamente gli indici MSCI Europe, dimostrando una forte performance comparativa.

Dove potrebbero andare le azioni Leonardo?

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse di media in area 22,20, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 14,828 e il massimo a 24,28. I prezzi, sembrerebbero dal punto di vista grafico mostrare una forza rialzista crescente anche se negli ulltimi giorni c’è stata qualche “salutare” presa di beneficio.

L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero, settimanale e mensile è impostato al rialzo e questo lascerebbe presupporre la probabilità di ulteriori rialzi di breve termine. Inoltre, negli ultimi giorni il prezzo sembrerebbe aver trovato forza dal contatto con il suo POC annuale, attualmente passante in area 21,38. Secondo i nostri algoritmi, il supporto di lungo termine più importante al momento è rappresentato 18,905 segnato durante la settimana del 5 agosto.

Quali sono la valutazioni degli analisti sul fair value di Leonardo?

Come leggiamo dalle riviste specializzate il consenso medio è il seguente:

Buy con target a 25,03 con una sottovalutazione attuale che sarebbe del 12% circa.

Il rialzo dei mercati potrebbe continuare: i livelli di breve termine

La seduta di contrattazione del giorno 26 agosto ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.675

Eurostoxx Future

4.912

Ftse Mib Future

33.704

S&P500

5.116,84

Secondo i nostri algoritmi, probabile continuazione della tendenza rialzista se la chiusura di questo venerdì sarà superiore ai seguenti livelli:

Dax Future

18.341

Eurostoxx Future

4.844

Ftse Mib Future

33.055

S&P500

5.541.

Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni e se questa previsione verrà smentita o meno.

Lettura consigliata

Prendi le ferie a settembre? Ecco 3 mete italiane in cui andare in vacanza spendendo poco