Dopo la chiusura di ieri per festività, oggi Wall Street riapre i battenti. Cosa attendere questa settimana? Riteniamo, avvalorati dai nostri algpritmi matematici, che la chiusura della settimana sarà maggiore rispetto all’apertura. In sostanza, questa dovrebbe essere una settimana di continuazione rialzista. I prezzi hanno superato indenni la scadenza del nostro setup rosso e oggi riteniamo che, se di volta in volta, non si formeranno swing ribassisti, il rialzo dei mercati potrebbe continuare fino al 27 giugno, il nostro prossimo setup rosso annuale.

Una statistica importante

Solitamente, quando i mercati americani rimangono chiusi di lunedì, tendono a formare il minimo settimanale, fra la chiusra di seduta del martedì e le prime ore di contrattazione del mercoledì. Inoltre, quando permane la tendenza rialzista, il massimo viene formato a ridosso della chiusura di seduta del venerdì. Inoltre, quando come in questo caso, il massimo si è formato nella prima settimana del mese, le serie storiche dal 1898 ad oggi, ci fanno dire con elevata probabilità che il massimo mensile si formerà probabilmente negli ultimi due giorni di contrattazione. Tutti questi dati ci fanno esseere ottimisti per la settimana in corso.

