Il rialzo dei mercati potrebbe ancora continuare. Studio del grafico di Piaggio e di Tesla

Nonostante la debolezza dei mercati europei in conomitanza con la crisi politica francese, tutti gli altri listini internazionali hanno mostrato una eccellente tenuta con Wall Street che conrtnua ad aggiornare contnuamente i suoi massimi. E ora, il rialzo dei mercati potrebbe ancora continuare.

Studio del grafico di Piaggio

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse in area 2,70 euro, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 2,576 e il massimo a 3,108. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato in latterale. Al momento i prezzi sono a stretto contatto con la media mobile a 200 settimane e con il POC dello scorso anno, passante in area 2,50 circa.

Il cedimento di questo livello potrebbe portare i prezzi verso 2,344, minimo segnato nel corso del 2023. Al rialzo, il superamento di 2,954 ristabilirebbe il trend rialzista di breve e medio termine.

Quali sono le raccomandazioni degli analisti?

Come risulta dalle riviste specializzate il consenso medio propende per il Buy con target a 3,814 con una potenziale sottovalutazione superiore al 30%.

Dove è diretta ora Tesla?

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse in area 260 dollari, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 138,80 e il massimo a 251,25. Come scritto su queste pagine in data 29 giugno, i prezzi poi hanno seguito la direzione rialzista. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato rialzo con divergenze rialziste. Il supporto più importante al momento è 167,41, minimo segnato in data 11 giugno. Una chiusura di seduta inferiore a questo livello potrebbe far iniziare un ritracciamento fino al minimo di 138,80, segnato il 22 aprile. Al momento quindi, le probabilità sembrano orientate per ulteriori rialzi con obiettivo primo a 299,29, massimo segnato il 19 luglio.

Il rialzo dei mercati potrebbe ancora continuare: i livelli di breve termine

La seduta di contrattazione del giorno 11 luglio ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.685

Eurostoxx Future

5.015

Ftse Mib Future

34.489

S&P500

5.584,5.

Questa potrebbe esserew una settimana decisiva amche se al momento, nonostante gli ultimi alti e bassi, i prezzi rimangono in stallo. Infatti, la tendenza settimanale è ribassista in Europa e rialzista a Wall Street. Cosa potrebbe far ritornare la tendenza rialzista sui mercati europei? Chiusure della settimana superiori a:

Dax Future

18.695

Eurostoxx Future

5.051

Ftse Mib Future

34.700.

Cosa potrebbe far invece fermare la tendenza rialzista a Wall Street? Chiusure della settimana inferiori a:

S&P500

5.420.

