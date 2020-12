Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quella della scarola alla napoletana è una ricetta semplice e veloce da realizzare. Può essere preparato per tutto l’anno e prevede la presenza di uvetta, pinoli, acciughe, capperi e olive nere. In caso si apprezzi il piccante, è possibile aggiungere un pizzico di peperoncino alla portata. Prima di ripassare la scarola in padella, è bene sbollentarla per dieci minuti in acqua non salata. In questo modo, il suo sapore sarà più dolce. L’uvetta, invece, deve essere fatta rinvenire per 20 minuti di tempo. Inoltre, è preferibile snocciolare le olive.

Come cucinare la scarola alla napoletana

Ingredienti

1 scarola;

1 cucchiaio di capperi;

50 g di uvetta;

3 filetti di acciughe;

50 g di olive nere;

2 spicchi di aglio;

q.b. sale e olio di oliva.

Procedimento

Prendere una padella e versare al suo interno un filo di olio di oliva.

Aggiungere gli spicchi di aglio in camicia e i filetti di acciughe.

Far soffriggere il tutto per 2-3 minuti di tempo.

Scolare la scarola dopo averla lavata e averne tagliato le foglie.

Versarla nella padella.

Salarla e farla cuocere con il coperchio a fuoco medio-basso per circa 10 minuti di tempo.

Aggiungere l’uvetta, i capperi, il peperoncino, le olive nere e i pinoli.

Far saltare la scarola per altri 10 minuti di tempo.

Rimuovere gli spicchi d’aglio e servire la scarola. Quindi, ecco come cucinare la scarola alla napoletana!

Un consiglio? Provare a usarla per preparare una pizza di scarola, un altro piatto della tradizione napoletana, potrebbe rivelarsi un’idea vincente. Questa pietanza è preparata in particolar modo in occasione della Vigilia di Natale, pertanto è l’ideale ora che le festività si avvicinano. Anche e soprattutto in caso ne avanzi molta. Il consiglio è certamente quello di prepararne anche più del dovuto, in modo tale da poterla utilizzare per preparare altre ricette. Se non la pizza, delle frittelle di scatola o dei panzerotti di scarola!