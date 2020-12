Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Parte bene la settimana delle Borse. Sarà caratterizzata da alcuni avvenimenti che incideranno nelle scelte degli operatori e quindi nell’andamento dei prezzi. Vediamo quali sono questi eventi e come si sono comportate le Borse nella prima seduta di ottava. E perché Piazza Affari potrebbe avere creato le premesse per un rialzo nella seconda parte del mese.

Settimana partita col piede giusto

Anche se non è sempre così, la prima seduta della settimana è quella che, in genere, indica la tendenza per le sedute successive. Ciò non significa che l’andamento positivo della prima seduta sia garanzia di un andamento rialzista per il resto della settimana. Ma, tenendo conto degli avvenimenti in calendario nella ottava, e il risultato della prima seduta, si può intuire quale possa essere il sentiment del mercato.

Nella seduta di oggi tutte le Borse europee sono partite in rialzo e hanno chiuso con guadagni tra il mezzo punto e il punto percentuale. Stupisce che la Borsa tedesca abbia chiuso con un guadagno dello 0,9%, tra le performance migliori delle Piazze del Vecchio Continente. Stupisce perché il Paese si prepara ad un nuovo blocco totale delle attività per le festività.

Lo scenario del blocco totale in Germania non sembra avere turbato il mercato tedesco, né quello europeo. Probabilmente perché ci sono altri fattori che spingono agli acquisti. Prima di tutto la partenza della campagna delle vaccinazioni in USA, che ha preso il via oggi.

Piazza Affari potrebbe avere creato le premesse per un rialzo nella seconda parte del mese

Il secondo evento in grado di condizionare l’andamento dei mercati è la riunione della FED, mercoledì, l’ultima dell’anno. I mercati scommettono su nuovi interventi a sostegno del mercato. Magari in sinergia con un nuovo pacchetto di stimoli in discussione da settimane. Misura su cui Democratici e Repubblicani non trovano un accordo.

I dati di novembre del mercato del lavoro USA hanno mostrato un rallentamento della crescita dell’economia statunitense. Dato che è stato confermato anche dalla risalita delle richieste settimanali di disoccupazione.

Questa settimana sarà decisiva anche per la Borsa di Milano per mettere in atto il rally di Natale. Oggi Piazza Affari potrebbe avere creato le premesse per un rialzo nella seconda parte del mese.

Al termine della seduta il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), ha chiuso in rialzo dello 0,3% terminando a 21.760 punti.

Approfondimento

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.