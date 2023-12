Per le azioni GVS il futuro potrebbe non essere molto brillante, almeno nel breve termine-Foto da pexels.com

In una giornata borsistica caratterizzata da una nuova, ulteriore, prova di forza degli indici azionari, le azioni GVS si sono distinte per la loro debolezza. A questo punto, quindi, il peggior titolo di giornata adesso potrebbe accelerare al ribasso e andare incontro a perdite non trascurabili. Eppure per gli analisti le azioni GVS presentano un’interessante sottovalutazione. Occasione di acquisto in arrivo, quindi?

Le raccomandazioni degli analisti

Gli analisti sono divisi nel giudizio su GVS. Come si vede dalla figura seguente, infatti, si va dalla raccomandazione “Compra Adesso” a quella “Vendi Adesso”. Tanto che il rating medio ottenuto è Neutro. In particolare dei quattro analisti che si occupano del titolo, due hanno un giudizio compra adesso, uno mantiene e uno vendi adesso.

Dal punto di vista del prezzo obiettivo medio, invece, il titolo GVS risulta essere sottovalutato di circa il 24%. Inoltre, anche nel caso più pessimistico la sopravvalutazione è inferiore al 5%. Nel caso più ottimistico, invece, la sottovalutazione è pari a circa il 50%.

Il peggior titolo di giornata adesso potrebbe accelerare al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo GVS (MIL:GVS) ha chiuso la seduta del 7 dicembre a quota 5,075 €, in ribasso del 2,31% rispetto alla seduta precedente.

Dopo un interessante rialzo dai minimi di ottobre che ha portato a una performance di oltre il 40%, da quattro sedute le quotazioni sono in discesa libera. Per la cronaca era da inizio ottobre che non si registrava un pattern del genere.

Con la rottura, confermata, del supporto in area 5,25 € adesso le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso come da scenario mostrato in figura. Un possibile punto di ripartenza, però, potrebbe essere offerto dal supporto intermedio in area 4,855 €. In caso contrario le azioni GVS potrebbero essere diretto verso il livello in area 4,46 € dove la probabilità di inversione rialzista è massima.

