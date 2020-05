Da uno studio effettuato dalla Cgia il numero delle imprese artigiane in meno nei primi tre mesi del 2020 sul territorio italiano è in linea con i primi trimestri degli ultimi tre anni. Il peggio non è ancora arrivato: c’è chi trema però per i prossimi mesi quando l’effetto economico negativo del Covid si farà sentire con maggiore intensità.

A cosa si va incontro

Se ad oggi si contano 10902 unità in meno, la previsione per fine 2020 non è delle più rosee. La Cgia perciò ribadisce la necessità di erogare contributi a fondo perduto e di azzerare le imposte erariali per l’anno in corso per evitare la moria di tantissime botteghe artigianali. Le micro imprese reggono il sistema produttivo italiano e danno qualità al made in Italy.

Misure del Governo poco efficaci

Secondo il segretario Cgia Renato Mason “le misure introdotte sono insufficienti a colmare la rovinosa caduta del fatturato”. Per l’esponente dell’ Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre le risorse messe a disposizione dovevano essere mirate a famiglie, indennizzi diretti alle imprese e taglio delle tasse.

Il fondo perduto che non serve a nulla

I soldi provenienti dalla misura del fondo perduto per le imprese servono a coprire 1/6 delle perdite sostenute nello scorso mese di aprile.

Come saranno i consumi delle famiglie

La preoccupazione maggiore è rappresentata dai consumi delle famiglie. La mancanza di credito è una spada di Damocle. Secondo il Def 2020, la caduta sarà di 7,2%, parliamo di un crollo degli acquisti di 75 miliardi in meno. Soldi che saranno sottratti alle casse di piccoli commercianti e lavoratori autonomi. Di questo passo avverrà la chiusura definitiva di tantissimi negozi di vicinato, aumento della disoccupazione e abbassamento della qualità della vita.

La prospettiva

Il peggio non è ancora arrivato: c’è chi trema come la categoria dell’artigiano. Si prospettano 100mila imprese in meno e una perdita di 300mila posti di lavoro. Oggi c’è voglia di lottare, resistere ma purtroppo non tutti ce la faranno.