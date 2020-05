I migliori titoli difensivi da comprare oggi. Quali sono? Gli utili e i dividendi di alcune società sono meno influenzati dallo stato dell’economia rispetto ad altre. Questi titoli difensivi tendono ad essere più resistenti delle loro controparti cicliche a causa degli alti e bassi economici. Si potrebbe dire che sono azioni da acquistare buone per tutte le stagioni. Ogni Borsa, ogni indice principale di ogni mercato contiene un certo numero di titoli che rispondano a questi requisiti. In questo caso specifico ci focalizziamo su quelli del FTSE 100, l’indice principale della borsa britannica.

Le utilities sono un classico settore difensivo.

In quanto entità regolamentate, le aziende del settore hanno una buona visibilità sugli investimenti a lungo termine che devono effettuare e sui flussi di cassa che riceveranno. I titoli? United Utilities con P/E a 19 e rendimento futuro del dividendo del 4,8%. Ma anche National Grid, più sottovalutata a 15,3 di P/E, e DY al 5,4%. A livello di sopravvivenza, il cibo è accanto all’acqua come essenziale per l’umanità. Questo rende i supermercati una buona serie di titoli difensivi. Tesco (LSE:TSCO), leggermente sottovalutato con P/E di 14,1 e DY al 3,7%, è di gran lunga il più grande distributore del Regno Unito. I suoi vantaggi competitivi di scala ne fanno la scelta preferita nel settore.

Naturalmente, sugli scaffali dei supermercati ci sono anche molti dei marchi più amati e fidati di Unilever (P/E 18,4, DY 3,7%). Non possiede solo marche di cibo e bevande (Calvè, Hellman’s, Maille, Ben & Jerry’s, Knorr, Pfanni, Lipton). Ha anche prodotti per la cura della persona e della casa (Babedas, Breeze, Coccolino, Dove, Fissan, Impulse, Mentadent, Pepsodent, Rexona, Sunsilk). Reckitt Benckiser (P/E a 23,2, DY a 2,5%) è un altro proprietario di marche brillanti (Calgon, Durex, Gaviscon, Nurofen, Scholl, Vanish, Veet, Woolite). I clienti scelgono di volta in volta i suoi prodotti di fiducia per la salute, l’igiene e la casa dagli scaffali. Entrambe le azioni sono ottime scelte difensive.

Altri migliori titoli difensivi da comprare oggi

Le grandi aziende sanitarie hanno anche interessanti qualità difensive. GlaxoSmithKline (P/E a 14,2, DY 4,8%) è diversificata tra farmaci, vaccini e salute dei consumatori. Questa diversificazione la rende una scelta molto valida. Ci piace anche il gruppo di dispositivi medici Smith & Nephew (P/E a 26,7, DY a 1,6%). Il suo P/E relativamente alto dovrebbe scendere di una decina di punti l’anno prossimo. Infine, c’è ancora chi (molti di più di quanto pensiate) investe nei “titoli del peccato”, ovverosia quelli dei settori tabacco, alcool e armi. In questi tre settori le nostre scelte britanniche sono British American Tobacco (P/E a 9,3, DY 7%), Diageo (P/E 24, DY 2,5%), e BAE Systems (P/E 11, DY 4,7%).

La pandemia di coronavirus ha prodotto un’emergenza sanitaria umana e una crisi economica su una scala mai vista finora. Di conseguenza, ci aspettiamo che i titoli difensivi siano relativamente resistenti durante questo periodo di prova per tutti noi.