Warren Buffett è un nome che viene pronunciato sempre con grande rispetto all’interno del mondo finanziario. Egli è infatti uno dei più grandi investitori della storia, ed è conosciuto come l’Oracolo di Omaha. Questo è dovuto alla sua fenomenale capacità di scegliere sempre l’azienda giusta da aggiungere al suo portfolio. Il suo metodo di investimento, detto Value Investing, ha permesso alla sua holding, la Berkshire Hathaway, di essere sempre sulla cresta dell’onda.

Qualunque investitore, anche se non interessato alla finanza, vorrebbe capire in che modo Warren Buffett ha avuto questo grande successo per così tanti anni. Non solo è riuscito ad estrarre grandi guadagni da aziende che secondo lui erano sottovalutate, ma ha anche evitato di rimanere coinvolto in crolli importanti. Ad esempio, all’epoca della bolla del dot-com, Buffett ha deciso di non investire in quelle aziende tecnologiche che stavano andando tanto di moda. Si è giustificato dicendo che non era certo che esse sarebbero state mai davvero profittevoli. Ed ha avuto ragione, poiché quando la bolla è esplosa, lui ne è uscito indenne, ed è oggi tra gli uomini più ricchi del mondo. Siamo fortunati, perché in un’intervista il leggendario Warren Buffett ha svelato il segreto del suo successo.

La conoscenza cresce “come l’interesse composto”

Mentre i nostri analisti si chiedono quale possa essere il futuro della Berkshire Hathaway, noi ci poniamo la domanda: come ha fatto?

Chiaramente, non esiste una risposta facile ed univoca. Possiamo provare ad imitare i migliori, ma loro avranno sempre quel “quid” che li separa dal resto del mondo.

Warren Buffett in particolare dà un semplice consiglio a chi vuole avere un successo simile al suo: leggere 500 pagine al giorno. È così che si accumula conoscenza, e si migliora sempre di più nel proprio lavoro. Secondo Buffett, la conoscenza è come l’interesse composto: man mano cresce sempre di più, ed a ritmi sempre più alti. Grazie ad essa, si migliora continuamente.

Non solo finanza

Nel caso di Buffett, si parla di leggere libri di finanza, articoli di giornale, teorie economiche di vario tipo. Pensando a ciascuno di noi, magari gli investimenti non sono la nostra passione. Ma in ogni ogni caso, il messaggio è chiaro: è necessario divorare una quantità impressionante di cultura se si vuole davvero cercare di fare successo. Per qualcuno di noi saranno libri di cucina, per altri dei saggi di filosofia, o di manuali di ingegneria. Comunque sia, si tratta di studiare moltissimo.

Un consiglio impegnativo da seguire, ma dai risultati (forse) assicurati. Ora che il leggendario Warren Buffett ha svelato il segreto del suo successo, non abbiamo proprio più scuse. Dobbiamo subito metterci a leggere un sacco di giornali, e soprattutto un buon libro.