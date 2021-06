L’Italia è piena di luoghi fantastici in cui trascorrere meravigliose vacanze. Proprio per questo motivo il nostro bel Paese è la meta preferita da milioni di turisti ogni anno in ogni stagione.

Paesaggi naturalistici nei quali perdersi alla scoperta della flora e della fauna. Vette da scalare ed in cui trascorrere meravigliose vacanze bianche.

Prepariamoci e andiamo a vedere perché il lago di Monate è il luogo più gettonato in Italia per la sua bellezza e per le tantissime attività turistiche che ci regala.

La Lombardia ci regala magnifiche vacanze grazie ai suoi laghi meravigliosi

Questi paesaggi naturalistici sono veramente incantevoli perché riescono ad unire le ambientazioni tipiche dei posti di mare a quelle legate più alle zone collinari.

Non solo lago di Como ma ultimamente sul web sta prendendo piede il lago di Monate. Perché il lago di Monate è il luogo più gettonato in Italia per la sua bellezza e per le tantissime attività turistiche che ci regala? Questo si trova in provincia di Varese e qui si affacciano numerosi comuni come Cadrezzate e Travedona Monate.

La leggenda antica da cui nasce questo meraviglioso lago in cui è possibile divertirsi in ogni stagione

La tradizione orale popolare racconta di una donna chiamata Bianca e di un ricco cattivo feudatario che la punisce perché aveva rifiutato la sua corte. Bianca prima di morire scagliò la sua maledizione contro l’uomo perfido e predicendo che il suo feudo sarebbe stato spazzato via da un uragano. Si dice che oggi in quel luogo appunto sorge il lago di Monate.

In pochi di certo sanno che il lago di Monate è il luogo più gettonato in Italia per la sua bellezza e per le tantissime attività turistiche che ci regala.

Le attività sono molto variegate nelle diverse stagioni. D’inverno è possibile passeggiare ed osservare le cime innevate che fanno da sfondo. In primavera il lago si popola di tantissimi animali come i cigni o le libellule che svolazzano tra le ninfee. Si arriva poi all’estate in cui nel lago giungono i numerosi turisti che si rinfrescano nelle deliziose acque, affittando anche dei pedalo. Infine in autunno tutta la natura si colora di giallo e arancione.