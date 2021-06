Quando pensiamo alle vacanze estive, di solito ci vengono subito in mente posti di mare. Sogniamo spiagge dorate su cui rilassarci godendoci i raggi del sole. Ci affascina il mare cristallino e il desiderio di fare un bagno fresco ci fa andare in estasi. Sicuramente per molti italiani i luoghi di mare sono quelli su cui contare per una vacanza indimenticabile.

Ma non tutti però amano il mare o la spiaggia. Il caldo ci irrita pesantemente e la pressione comincia a scendere velocemente al pensiero di dovere stare sotto il sole. Inoltre la sabbia ci dà fastidio, soprattutto quando la ritroviamo anche in posti più insoliti, come dentro il nostro costume. Infine, l’affollamento da spiaggia non fa per noi, perché non amiamo la confusione oppure non sopportiamo che dei bimbi troppo vivaci ci riempiano la stuoia di sabbia.

Chi avrebbe mai pensato di trascorrere le vacanze estive in montagna? Non ci stupiamo, perché molti Italiani preferiscono trascorrere le loro ferie in cima ai monti. Potrà sembrare strano ma molti italiani preferiscono questi luoghi a volte anche poco conosciuti e rinomati a spiagge caraibiche e acque cristalline.

Le attività da fare sono tante e non hanno niente da invidiare a quelle tradizionali da spiaggia. Percorsi naturalistici immersi nel verde, alla scoperta della natura e della vegetazione estiva. Scalate tra i monti, per chi vuole fare il pieno di adrenalina e godere di una vista spettacolare.

Inoltre per gli amanti incalliti dei tuffi e delle nuotate, si può contare sui numerosissimi laghi o fiumi montani, per rinfrescarsi con acqua dolce.

Ecco la top ten dei migliori posti montani italiani su cui puntare per le vacanze estive

Valle d’Aosta, La Thuile

Trentino Alto Adige, Parco dell’Adamello

Veneto, Auronzo di Cadore

Trentino Alto Adige, Alta Badia

Lombardia, Valtellina

Piemonte, Val di Susa

Abruzzo, Gran Sasso

Veneto, Cortina d’Ampezzo

Valle d’Aosta, Courmayeur

Trentino Alto Adige, Merano.

Quindi le parole d’ordine sono relax, divertimento e tanta allegria in qualsiasi posto.