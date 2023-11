Il grande giorno dell’inaugurazione del centro commerciale 3.0 a Milano

Oggi, 15 novembre, a Milano si scriverà un pezzo di storia per quel che riguarda la grande distribuzione. Nell’area che ospitò la splendida Expo 2015, infatti, sorgerà un nuovissimo centro commerciale: il Merlata Bloom. Prenderà una parte del nome dal quartiere, Cascina Merlata, che ospiterà una struttura da oltre 70 mila metri quadrati complessivi. Oggi è il grande giorno dell’inaugurazione del centro commerciale 3.0.

Progettata dal prestigioso studio internazionale di architettura britannico CallisonRtkl sarà un immobile davvero avveniristico. Si alterneranno spazi all’aperto con ambienti chiusi, grandi vetrate che lo renderanno molto luminoso. Capace di accogliere decine di centinaia di persone ogni giorno, provenienti da Milano e da tutto l’hinterland.

Alle 18,30 verrà tagliato il nastro, presenti le massime autorità del comune. È stato ovviamente necessario anche il loro aiuto, a livello di permessi, per consentire la nascita di questo colosso dal valore superiore ai 400 milioni di euro. Uno dei punti cardini della Milano 3.0, con l’imminente riqualificazione dell’area Gallaratese.

210 negozi, 43 ristoranti, tra cui quello che vede come soci Lewis Hamilton e Leonardo Di Caprio. Una multisala con schermi di ultimissima generazione, grandi decine di metri quadrati. Un parco da 30 ettari, con la possibilità di raggiungere il Merlata Bloom attraverso una pista ciclabile che si snoda verso la lunghissima via Gallarate. Una delle arterie principali della zona nord occidentale della città.

Un progetto che porta la città meneghina nel futuro

Saranno tre i giorni dedicati all’inaugurazione. Si partirà oggi alle 18,30, per poi proseguire fino a sabato, con importanti ospiti, diversi dj set e tanto divertimento, oltre alle immancabili offerte commerciali. Un evento che sarà di grande richiamo per tutta Milano, ma non solo.

Tre anni per la sua completa realizzazione, all’insegna della sostenibilità e del ridotto impatto ambientale. Una percentuale vicina al 40% di materiali riciclati per costruirlo. Vetro e legno a contraddistinguere gran parte dell’opera. Pannelli fotovoltaici e strutture per il riutilizzo dell’acqua piovana. Insomma, nulla è stato lasciato al caso per abbinare la modernità alla cura dell’ambiente.

Il grande giorno dell’inaugurazione di Merlata Bloom è finalmente arrivato

3.700 posti macchina a disposizione, per offrire il meglio al pubblico anche nei giorni di massima capienza. Grandi marchi della moda che hanno deciso di scommettere sul Merlata. Ci saranno, infatti, punti vendita di prestigio come Calvin Klein, Hugo Boss, Napapijri, Timberland, Tommy Hilfiger, Under Armour.

In più, la grandissima novità dei quasi 6 mila metri quadrati di Esselunga. Per il primo supermercato del prestigioso marchio Caprotti che aprirà all’interno di una galleria commerciale.

Insomma, il grande giorno dell’inaugurazione è arrivato. Milano si proietta nel futuro con il Merlata Bloom, che, sicuramente, verrà preso d’assalto in vista delle festività natalizie. Primo banco di prova per capire la bontà di un progetto davvero all’avanguardia.