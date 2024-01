Il giudizio degli analisti su Cisco System e Intel e quali sono i livelli chiave del 2024

Oggi andiamo a studiare il giudizio degli analisti su Cisco System e Intel e cosa attendere dal punto di vista grafico nei prossimi mesi. Wall Street quest’anno dovrebbe segnare un rendimento fra il 7 e il 10%. La prima parte dell’anno è attesa al ribasso in quanto sono diverse le incognite: dal fronte inflazione e tassi di interesse, alle elezioni del 5 novembre del nuovo Presidente. Inoltre, un certo impatto verrà anche dalla guerra in Ucraina e da quella in Israele e dalla delicata questione mediorientale.

Cisco Systems: il prezzo medio degli ultimi giorni è stato intorno ai 50 dollari. Nel 2023 ha segnato il minimo a 44,32 e il massimo a 57,32.

Quali sono i livelli attesi per il 2024?

Sia il POC (punto dove sono avvenuti la maggioranza degli scambi) che le trend line che passano dai minimi ci hanno fatto calcolare questi livelli di supporto annuale: 47,70 e poi 46,3.

I livelli di resistenza principali intorno ai quali potrebbe formarsi anche il massimo annuale sono in area 56,25/60.

Giudizio degli analisti: Accumulate con target a 54,22.

Intel: il prezzo medio degli ultimi giorni è stato intorno ai 47 dollari. Nel 2023 ha segnato il minimo a 24,46 e il massimo a 51,28.

Quali sono i livelli attesi per il 2024?

Sia il POC (punto dove sono avvenuti la maggioranza degli scambi) che le trend line che passano dai minimi ci hanno fatto calcolare questi livelli di supporto annuale: 45,50 e poi 38,70.

I livelli di resistenza principali intorno ai quali potrebbe formarsi il massimo annuale sono in area 55/57.

Giudizio degli analisti: Hold con target a 40,2.

Attenzione gli obiettivi di prezzo indicati in questo paragrafo potrebbero modificarsi nei prossimi giorni /settimane in base alla variazione della tendenza.

