A causa del lockdown molte imprese hanno dovuto mettere i propri dipendenti in cassa integrazione. È in arrivo però una novità che riguarda sia imprese che lavoratori. C’è un’alternativa alla cassa integrazione. I ministri Catalfo e Gualtieri (rispettivamente Ministro del Lavoro e Ministro dell’Economia) hanno firmato il decreto attuativo del Fondo nuove competenze. Sul tavolo ci sono 730 milioni di euro e l’accordo (che è un accordo collettivo) si deve sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020. Il Fondo nuove competenze va sottoscritto entro dicembre, scopri come riceverlo.

Cos’è il fondo nuove competenze?

Lo strumento è rivolto alle imprese, di qualunque settore o dimensione, che si sono viste costrette a rimodulare, in modo temporaneo, l’orario di lavoro dei dipendenti. Le imprese potranno decidere di utilizzare una parte di quel tempo in modo intelligente. Ad esempio, per attività di formazione e riqualificazione rivolte ai propri dipendenti. La formazione potrà essere erogata anche dall’azienda stessa, purché rispetti i requisiti specifici.

Le imprese interessate a coinvolgere i propri dipendenti in percorsi di qualifica e formazione devono sottoscrivere l’accordo con i sindacati entro il 31 dicembre 2020 e presentare domanda ANPAL, l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. L’ANPAL valuterà le domande presentate in ordine cronologico di ricezione.

Il numero massimo di ore di formazione a disposizione per ogni dipendente è di 250 ore, per un massimo di 90 giorni. Le ore di formazione sono totalmente a carico dello Stato. In questo modo, non solo le aziende tagliano sul costo del lavoro, come avviene per la cassa integrazione, ma i lavoratori possono accrescere le proprie competenze. Il tutto senza vedersi ridurre lo stipendio, come invece accade per la Cig.

